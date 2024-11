Dang dở dự án đê biển vì vướng đất nuôi tôm

L ÀM GẦN XONG THÌ DỪNG LẠI

Dự án xử lý cấp bách tuyến đê biển Tả Nghèn đoạn từ xã Ích Hậu đến TT.Lộc Hà (thuộc H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) dài hơn 10 km được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào giữa năm 2021. Công trình này có tổng kinh phí 182 tỉ đồng, do UBND H.Lộc Hà làm chủ đầu tư.

Tuyến đê biển có chức năng bảo vệ và khép kín hệ thống công trình đê điều chống lũ, ngăn triều, bảo vệ trực tiếp tính mạng và tài sản cho khoảng 12.000 người dân ở các xã Ích Hậu, Thạch Kim và TT.Lộc Hà của H.Lộc Hà. Ngoài ra, dự án còn có mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là ngăn chặn xói lở, nước mặn xâm thực.

Đầu năm 2022 dự án bắt đầu được triển khai, đến cuối năm 2023 đã hoàn thành được 95% khối lượng. Khi chỉ còn một đoạn dài khoảng 600 m chạy qua địa phận TT.Lộc Hà là xong, thì công trình "đứng bánh" do vướng vào đất nuôi tôm của người dân. Suốt gần 1 năm qua, chính quyền địa phương vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công hoàn thành nốt đoạn còn lại.

Dự án tuyến đê biển Tả Nghèn còn đoạn dài 600 m chưa thể thi công ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng thi công dở dang khiến tuyến đê đang bị đứt đoạn, việc đi lại của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Dọc khu vực đê biển đang làm dở này cũng có rất nhiều loại rác thải sinh hoạt bị người dân tập kết, vứt bừa bãi.

Một số người dân ở TT.Lộc Hà cho biết địa phương này hiện có khoảng hơn 23 ha đất làm muối và gần 30 ha diện tích mặt hồ nuôi tôm nằm bên trong tuyến đê biển Tả Nghèn. Khi tuyến đê bị xuống cấp, tình trạng xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên khiến diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Đặc biệt, hàng trăm hộ dân sinh sống ở phía trong đê luôn phải đối diện nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

"Việc tuyến đê có chức năng chắn lũ, ngăn triều chưa thể hoàn thành khiến người dân chúng tôi vẫn rất bất an. Hy vọng chính quyền địa phương sớm tháo gỡ được vướng mắc để sớm hoàn thành tuyến đê, đáp ứng kỳ vọng của người dân", một người dân bộc bạch.

C HƯA HẸN NGÀY VỀ ĐÍCH

Ông Nguyễn Văn Tình, Phó chủ tịch UBND TT.Lộc Hà, thừa nhận dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn đoạn qua địa phương này đang phải tạm dừng thi công do vướng vào đất của 4 hộ dân nuôi tôm. Các hộ dân này đồng tình với việc thu hồi đất để triển khai dự án, nhưng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tài sản trên đất.

"Nguồn gốc đất mà 4 hộ dân đang thuê để nuôi tôm trước đây là của Xí nghiệp Thanh niên xung phong quản lý và sử dụng. Đến năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định thu hồi, giao lại cho UBND xã Thạch Bằng cũ, nay là TT.Lộc Hà quản lý. Sau khi tiếp nhận, UBND xã Thạch Bằng đã thực hiện cho các hộ dân thuê lại để nuôi trồng thủy sản nhưng việc cho thuê được xác định là trái thẩm quyền. Khi dự án tuyến đê biển triển khai thì đều vướng vào một phần diện tích đất nuôi tôm của 4 hộ dân này", ông Tình nói.

Cũng theo ông Tình, hiện nay không có cơ sở nào để đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân nuôi tôm. Tuy nhiên, các hộ dân này đã bỏ tiền tỉ để đầu tư nên họ mong muốn được hỗ trợ phần nào. UBND TT.Lộc Hà và UBND huyện cũng đang xin ý kiến UBND tỉnh để có cơ chế hỗ trợ cho các hộ dân, sớm giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Ông Võ Xuân Mai, cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Lộc Hà, cho hay dự án tuyến đê biển Tả Nghèn bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra là do còn đoạn dài khoảng 600 m đang vướng phải mặt bằng của 4 hộ dân nuôi tôm. Hiện tại dự án vẫn chưa thể triển khai do huyện đang chờ tỉnh cho cơ chế để có phương án hỗ trợ cho các hộ nói trên.