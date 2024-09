Cà Mau: Nhiều chi phí dự án đường cứu hộ đê biển Tây chưa được xác định

Như Thanh Niên đã thông tin, DA BT đường Tắc Thủ - Vàm Đá Bạc được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, có giá trị hơn 702 tỉ đồng. Nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm (nay là Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm). DA đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 9.2021.

Ngày 28.5.2015, UBND tỉnh Cà Mau ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao với nhà đầu tư là Công ty CP đầu tư và xây dựng Đồng Tâm. Tuyến đường dài hơn 29 km, đi qua 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời.

Tổng giá trị khối lượng nhà đầu tư đã thực hiện hoàn thành 587 tỉ đồng; giá trị đủ điều kiện thanh toán 499 tỉ đồng (15% giữ lại làm thủ tục quyết toán). Trong đó, vốn ngân sách đã thanh toán 349 tỉ đồng, thanh toán bằng DA khác 150 tỉ đồng.

UBND tỉnh Cà Mau ban hành quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện DA khác với tổng diện tích khoảng 110,09 ha/194,7 ha, gồm: DA nhà ở thương mại An Sinh 77,4 ha; DA nhà ở thương mại An Sinh II 17,9 ha; DA nhà ở thương mại An Sinh III 10,9 ha; DA nhà ở thương mại An Sinh IV 3,8 ha.