Đang dò lô tô, bị tấn công bằng gậy 3 khúc suýt chết

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ngày 6.1 cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Thành Tài (20 tuổi, ngụ xã Long Khánh, H.Duyên Hải, Trà Vinh), là bị can bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là người đã tấn công một nam thanh niên bằng gậy 3 khúc gây thương tích nguy kịch.

Bị can Nguyễn Thành Tài lúc bị bắt ÀNH: NAM LONG

Theo cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 6.2.2024, anh L.T.P (19 tuổi, ngụ xã Tập Ngãi, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) hẹn bạn đi chơi hội chợ. Trong lúc anh P. và bạn dò phiếu lô tô, Tài bất ngờ dùng gậy 3 khúc bằng kim loại đánh trúng anh P. 2 cái vào vùng đầu và ngón tay trỏ.

Phát hiện vụ việc, nhiều người ở hội chợ can ngăn. Anh P. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Kết luận giám định tổn thương cơ thể của anh P. là 10%. Hung khí Tài dùng gây thương tích được xác định là hung khí nguy hiểm.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiểu Cần ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tài về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Tài không có mặt tại địa phương. Ngày 30.12.2024, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiểu Cần ra quyết định truy nã đối với Tài.

Ngày 31.12.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) bắt giữ Tài khi đang lẩn trốn tại địa phương. Hiện, bị can được di lý và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an H.Tiểu Cần điều tra, xử lý theo quy định.