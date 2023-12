Đang được hoãn thi hành án tù vẫn đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

Ngày 28.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (35 tuổi, ngụ P.Tân Hương, TP.Phổ Yên, Thái Nguyên), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thúy Hằng được hoãn thi hành án phạt tù vì nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, Hằng luôn giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Tin lời Hằng, một người dân ở P.Quảng Vinh (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã chuyển cho Hằng hơn 1,5 tỉ đồng; và một người dân khác ở P.Quảng Tâm (TP.Thanh Hóa) chuyển cho Hằng gần 3 tỉ đồng để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hằng sử dụng tiêu xài cá nhân, không "chạy" được sổ đỏ cho người dân, và cũng không trả lại tiền.

Ngoài 2 trường hợp trên, nhiều người dân khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng bị Hằng lừa đảo, chiếm đoạt tiền với cùng chiêu thức trên, với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng (gồm cả số tiền của 2 người dân trên).

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang thông báo cho ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Thúy Hằng thì đến cơ quan công an để được giải quyết.