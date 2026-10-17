Đăng Facebook xúc phạm người khác 5 phút rồi xóa, bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 17.10, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Thốt Nốt đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.T (33 tuổi, ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) về hành vi "lợi dụng mạng xã hội đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác".

Công an phường Thốt Nốt làm việc với ông T.N.T (đeo kính) và những người trình báo vụ việc ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo thông tin ban đầu, ngày 24.8, ông T. đã đăng tải clip kèm lời dẫn trên tài khoản Facebook cá nhân, có nội dung xúc phạm, thách thức liên quan đến mâu thuẫn với hàng xóm. Sau khi đăng tải khoảng 5 phút, ông T. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã chủ động xóa video clip.

Qua làm việc với Công an phường Thốt Nốt, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm, trình bày nguyên nhân xuất phát từ sự bức xúc do mâu thuẫn trước đó liên quan đến tranh chấp đất đai; đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an phường Thốt Nốt đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an phường Thốt Nốt khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Việc chủ động xóa nội dung đã đăng tải không đương nhiên loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm đã xảy ra.