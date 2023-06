Đăng kiểm trái quy định cho 3.000 phương tiện, Giám đốc TTĐK 11-02D bị khởi tố

Chiều 24.6, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Đình Hòa (67 tuổi, trú P.Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội "giả mạo trong công tác", quy định tại điều 359 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Đình Hòa CAO CƯỜNG

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, ông Hòa là Giám đốc TTĐK xe cơ giới 11-02D. Quá trình điều tra, bị can này được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, ông Hòa đã có nhiều vi phạm trong việc điều động, quản lý đăng kiểm viên bậc cao phục vụ hoạt động đăng kiểm của TTĐK xe cơ giới đường bộ 11-02D.

Mặc dù nhiều lần đăng kiểm phương tiện không có mặt của đăng kiểm viên bậc cao phụ trách dây chuyền đăng kiểm nhưng ông Hòa vẫn cho dây chuyền hoạt động và hợp thức hóa giấy tờ, sổ sách, chữ ký để đăng kiểm trái quy định.

Công an tỉnh Cao Bằng ban đầu xác định các sai phạm của ông Hòa đã dẫn đến việc khoảng 3.000 phương tiện được đăng kiểm trái quy định.

Vụ án đang được PC03 Công an tỉnh Cao Bằng điều tra mở rộng.