Đăng kiểm trái quy định để ‘làm khách vui’, giám đốc trung tâm đăng kiểm bị bắt

Chiều 3.4, lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Cương, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-32D, và 5 cấp dưới về tội "giả mạo trong công tác".

Bị can Lê Văn Cương CÔNG AN CUNG CẤP

5 bị can còn lại là đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, gồm: Trần Văn Thắng, Nguyễn Trung Hiếu, Vũ Xuân Trường, Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Tuấn Hải.

Bước đầu, Công an Q.Hoàng Mai xác định, quá trình đăng kiểm các phương tiện, Cường cùng cấp dưới đã sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, hồ sơ đăng kiểm để bỏ qua các lỗi chưa đạt của xe ô tô, qua đó cấp giấy đăng kiểm trái quy định.

Công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm 29-32D CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can cho hay, các việc trái quy định kể trên chỉ nhằm làm khách thấy vui, thoải mái, đưa tiền cảm ơn và lần sau tiếp tục đến đăng kiểm; đồng thời giới thiệu khách làm tăng doanh thu cho trung tâm, tăng thu nhập của nhân viên.

Công an Q.Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám xét Trung tâm Đăng kiểm 29-32D và thu nhiều tài liệu phục vụ việc mở rộng điều tra vụ án.

Liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết công an 32 địa phương và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố 64 vụ án với hơn 500 bị can. Các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền lớn.

Theo trung tướng Xô, từ năm 2018 - 2022, các bị can đã câu kết 73 công ty có trụ sở ở các tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện và cấp giấy phép chứng nhận dù không đủ điều kiện.

"Hành vi của các đối tượng đã gây ra những hệ lụy, thiệt hại kinh tế, môi trường, gây ra những vụ tai nạn giao thông", trung tướng Xô nói.