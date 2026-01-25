Đăng ký mua vàng trực tuyến hộ, 350.000 đồng/đơn thành công?

Theo quy định tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) mỗi ngày một người chỉ mua được một chỉ vàng. Nhưng số lượng được vào mua vàng nhẫn mỗi ngày lại… hên xui. Có ngày thì cho 120 người được vào mua, có ngày 100 người, nhưng có hôm còn ít hơn. Chính vì thế, nhiều người xếp hàng dài từ sáng sớm nhiều ngày liền vẫn không mua được vàng.

Nhiều người xếp hàng dài từ sáng sớm vẫn không mua được vàng ẢNH: NHẬT THU

Những người đến mua vàng miếng được bảo vệ tại trụ sở SJC chỉ ra chỗ có dán tờ giấy hướng dẫn kèm link và mã QR để người dân đăng ký trực tuyến trên ứng dụng. Nhưng sau khi quét mã để đăng ký, hỏi: "Được không?", ai cũng lắc đầu ngao ngán.

Thậm chí có người còn cho biết đăng ký ở nhà hàng trăm lần vẫn không được nên phải ra trực tiếp tại đây để thử.

Xếp hàng từ sáng sớm suốt nhiều ngày liền, nhiều người vẫn phải thất vọng ra về ẢNH: NHẬT THU

Trong khi nhiều người khổ ải trần ai vì để mua được vàng, cũng có những người tranh thủ thời điểm này để kiếm tiền.

Suốt 2 ngày liên tiếp, một người phụ nữ xếp hàng từ sáng sớm tại khu vực trước trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM), đều chỉ cho tôi biết về người đàn ông ngày nào cũng đến xếp hàng mua vàng. Người phụ nữ này cho biết: "Ông này rất hên, ngày nào cũng được vào mua vàng".

Thấy tôi có vẻ thán phục người đàn ông này vì ngày nào cũng kiên nhẫn đi xếp hàng mua từng chỉ vàng. Một người phụ nữ đứng kế bên nói: "Cũng có trường hợp cần nhiều thật nên ngày nào cũng đến xếp hàng; nhưng cũng sẽ có người tranh thủ giá vàng lên, nhiều nơi không có hàng bán nên đến mua về bán lại cho các cửa hàng lấy chênh lệch. Hoặc bán lại cho người khác tính giá cao".

Nhiều người khó khăn trong việc đăng ký trực tuyến để mua vàng miếng ẢNH: NHẬT THU

Lại có những trường hợp tranh thủ kiếm tiền từ thực trạng nhiều người đăng ký trực tuyến không được. Ngày thứ 3 xếp hàng từ sớm vẫn bị "rớt", lúc đang ngồi nán lại, một thanh niên đến và mời hỏi từng người trong nhóm chúng tôi. Người thanh niên này tự xưng là H. (số điện thoại: 090989xxxx), mới từ Đà Nẵng vào TP.HCM chơi, có người bạn trong này chuyên làm dịch vụ đăng ký trực tuyến hộ cho những ai muốn mua vàng miếng, nên nhờ H. đi giới thiệu giúp.

H. tiếp cận đến tôi và mở lời: "Chị mua vàng nhẫn không được thì mua vàng miếng đi. Chỉ cần cung cấp tài khoản đăng ký tại SJC và các thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, căn cước công dân - PV) bên em sẽ đăng ký cho chị".

Sau khi H. (người cầm điện thoại) mời gọi, người đàn ông đăng ký trực tuyến để mua vàng miếng hàng trăm lần đều thất bại, đã đồng ý dịch vụ đăng ký hộ mà H. đưa ra. Người đàn ông này đã cung cấp các thông tin cá nhân (căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản đăng ký tại SJC...) để H. đăng ký trực tuyến hộ ẢNH: NHẬT THU

Thấy tôi có vẻ còn "bán tín bán nghi", H. nói tiếp: "Chị yên tâm đi, ngày hôm qua bạn của em đã làm được cho 3 khách rồi. Khi nào chị mua được vàng rồi, ra phiếu mới chuyển tiền cho em. Phí cho một đơn đăng ký thành công là 350.000 đồng. Chị tự đăng ký biết đến bao giờ mới mua được. Mã của bên này sẽ mở ngẫu nhiên trong khung giờ, nên nếu tự làm sẽ rất khó, còn bạn của em ngồi canh máy cả ngày thì xác suất trúng sẽ nhiều hơn".

Không mời gọi được tôi, H. tiếp cận người khác. Đến mời gọi ai, H. cũng đưa ra các giao dịch mua vàng miếng thành công của khách hàng mà bên H. đã đăng ký hộ để thuyết phục. Và một người đàn ông sau quá nhiều lần cũng không đăng ký được, thấy dịch vụ H. đưa ra có vẻ hợp lý quá nên đã đồng ý làm. Nhìn người đàn ông này cung cấp gần như tất cả thông tin cá nhân của mình cho H. làm dịch vụ mà thấy lo ngại. Được hay không chưa biết, nhưng rất lo ngại khi lộ thông tin cá nhân…