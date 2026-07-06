Đăng ký nguyện vọng: Cơ hội trúng tuyển các ngành ‘nóng’ ra sao?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ảnh: ngọc dương

Ngày 7.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Cơ hội trúng tuyển ra sao ở những ngành 'nóng'?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Tính đến thời điểm này, thí sinh đã có 5 ngày đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT. Nhiều trường ĐH hiện đã công bố điểm sàn xét tuyển, công thức quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức tuyển sinh.



Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp môn truyền thống và kế hoạch tuyển sinh các trường ĐH, chuyên gia có dự báo gì về cơ hội trúng tuyển các ngành thu hút thí sinh năm nay?

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Cơ hội trúng tuyển ra sao ở những ngành 'nóng'?", sẽ cung cấp cho quý độc giả thông tin bổ ích và giải đáp băn khoăn xung quanh việc đăng ký xét tuyển ĐH, đặc biệt là ở những ngành học xu hướng.

Chương trình sẽ diễn ra theo 2 khung giờ, gồm:

*Đợt 1 (14-15 giờ) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn , Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Giám đốc Gloucestershire Việt Nam - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế -Tài chính TP.HCM (UEF).

*Đợt 2 (15 giờ 15-16 giờ) gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Ngô Minh Hải , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF);

, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF); Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó phòng phụ trách phòng Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing.

Bạn đọc quan tâm tới cơ hội trúng tuyển các ngành đang thu hút sự quan tâm của thí sinh khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, có thể để lại câu hỏi tại các địa chỉ trên của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026.