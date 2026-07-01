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Giáo dục

Đăng ký nguyện vọng: Lưu ý khi xét tuyển khối ngành sức khỏe năm 2026

Hà Ánh
Hà Ánh
Từ ngày 2.7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành sức khỏe năm nay cần lưu ý những gì?
Lưu ý xét tuyển đại học khối ngành sức khỏe năm 2026 - Ảnh 1.

Từ ngày 2.7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT

ảnh: T.N

Ngày 2.7, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Khối ngành sức khỏe 2026: Chọn ngành nào, xét tuyển ra sao?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Đến thời điểm này, hơn 1 triệu thí sinh đã biết được kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ điểm thi các môn thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT cũng đã công bố phổ điểm 5 tổ hợp môn thi, tương ứng với 5 khối thi truyền thống: A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), C00 (văn, sử, địa), D01 (toán, văn, tiếng Anh) và A01 (toán, lý, tiếng Anh). Phổ điểm thi theo các tổ hợp môn được nhận định có nhiều biến động. Ví dụ, B00 được dự báo có chiều hướng tăng mạnh nhất: số thí sinh tăng, điểm trung bình tăng rõ, trung vị tăng rất mạnh và số điểm 30 cũng tăng.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ tác động ra sao tới điểm chuẩn ĐH, đặc biệt các ngành khoa học sức khỏe? Với các ngành có điều kiện xét tuyển đặc thù này, thí sinh cần lưu ý những điểm nào về phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và điều kiện đầu vào? Thí sinh cần chuẩn bị tâm thế, năng lực và tinh thần học tập ra sao để theo đuổi một lĩnh vực nhiều ý nghĩa nhưng cũng đòi hỏi sự bền bỉ, trách nhiệm và nghiêm túc…

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Khối ngành sức khỏe 2026: Chọn ngành nào, xét tuyển ra sao?" sẽ cung cấp cho quý phụ huynh và học sinh những thông tin quan trọng, giúp thí sinh lựa chọn ngành học lĩnh vực sức khỏe phù hợp nhất với sở thích, đam mê và năng lực.

Chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia:

  • Phó giáo sư-tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH;
  • Thạc sĩ-dược sĩ Nguyễn Thị Đức Hạnh, Phó trưởng khoa Dược, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH;
  • Tiến sĩ-điều dưỡng-dược sĩ Nguyễn Phương Tùng, Trưởng khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học, Trường Y và Khoa học sức khỏe HUTECH;
  • Thạc sĩ Trần Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Bạn đọc quan tâm tới thông tin xét tuyển ĐH khối ngành khoa học sức khỏe năm 2026, có thể đặt câu hỏi để tương tác với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.


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