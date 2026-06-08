Thêm trường đại học đào tạo y khoa: Cơ hội nào cho thí sinh?

Sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe Trường ĐH Công nghệ TP.HCM trong giờ học ảnh: Quốc Đạt

Từ 14 đến 15 giờ ngày 9.6, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 với chủ đề "Thêm trường ĐH đào tạo y khoa: Cơ hội nào cho thí sinh?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Nhóm ngành khoa học sức khỏe, đặc biệt ngành y khoa, từ trước đến nay vẫn luôn dẫn đầu về sức hút với người học. Độ cạnh tranh khốc liệt, điểm chuẩn cao, luôn là những thử thách lớn đối với thí sinh mỗi mùa tuyển sinh.

Tuy nhiên, trong mùa tuyển sinh năm nay, bức tranh toàn cảnh đã có những chuyển biến mới khi có thêm trường ĐH tham gia đào tạo ngành y khoa. Với việc mở rộng cơ sở đào tạo này, cơ hội với người học trong tuyển sinh ngành y khoa ra sao?

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Thêm trường ĐH đào tạo y khoa: Cơ hội nào cho thí sinh?", các chuyên gia sẽ giúp quý phụ huynh, thí sinh hiểu rõ hơn về cách thức xét tuyển để tăng cơ hội trúng tuyển vào những ngành học rất "hot" này. Chương trình cũng có những phân tích về chương trình đào tạo, môi trường thực hành… để giúp thí sinh hiểu rõ hơn về khối ngành đặc thù này.

Không chỉ cạnh tranh khốc liệt về tuyển sinh đầu vào, ngành y khoa nói riêng và khối ngành khoa học sức khỏe nói chung còn có học phí cao nhất hiện nay. Với thời gian học tập kéo dài và mức đầu tư lớn là bài toán thực tế khiến không ít phụ huynh phải cân nhắc khi lựa chọn. Chương trình cũng chia sẻ chính sách học phí, học bổng và hỗ trợ tài chính cho thí sinh trúng tuyển ngành y khoa và các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe năm nay.

Chương trình sẽ diễn ra từ 14 giờ -15 giờ, gồm các chuyên gia:

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp , Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

, Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình , Trưởng Khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

, Trưởng Khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); TS-BS Đào Thị Thanh Bình , Phó Trưởng Khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);

, Phó Trưởng Khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Bạn đọc quan tâm tới việc xét tuyển ngành y khoa và các ngành khoa học sức khỏe có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.