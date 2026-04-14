Đang ngồi ăn uống, nam thanh niên bị nhóm người xông vào đánh đến nhập viện

Ngày 14.4, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ một thanh niên bị nhóm người xông vào quán, dùng ghế đánh gây thương tích phải nhập viện.

Đang ngồi ăn uống với bạn, anh P. bị nhóm thanh niên dùng ghế tấn công

Nạn nhân được xác định là anh V.H.X.P (24 tuổi, quê Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh P. cùng nhóm bạn đang ăn uống tại một quán nướng trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi) thì bất ngờ bị một nhóm 4 người xông vào tấn công.

Nhóm này dùng ghế liên tiếp đánh vào người anh P. Khi nạn nhân gục xuống, nhóm người vẫn tiếp tục vây đánh. Phát hiện vụ việc, một số người dân đã vào can ngăn, nhóm thanh niên sau đó rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến anh P. bị thương vùng đầu, chảy máu tay phải và được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Theo lời nhân chứng, trước đó 2 nhóm ngồi ăn ở các bàn gần nhau. Sau khi rời đi, nhóm thanh niên quay lại và gây ra ẩu đả.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân và truy xét những người liên quan.