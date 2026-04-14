Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đang ngồi ăn uống, nam thanh niên bị nhóm người xông vào đánh đến nhập viện

Trần Duy Khánh
14/04/2026 17:26 GMT+7

Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ một thanh niên bị nhóm người xông vào quán ăn, dùng ghế đánh gây thương tích, phải nhập viện.

Ngày 14.4, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ một thanh niên bị nhóm người xông vào quán, dùng ghế đánh gây thương tích phải nhập viện.

Công an TP.HCM vào cuộc vụ thanh niên bị nhóm người đánh đến nhập viện - Ảnh 1.

Đang ngồi ăn uống với bạn, anh P. bị nhóm thanh niên dùng ghế tấn công

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân được xác định là anh V.H.X.P (24 tuổi, quê Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, anh P. cùng nhóm bạn đang ăn uống tại một quán nướng trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Lợi) thì bất ngờ bị một nhóm 4 người xông vào tấn công.

Nhóm này dùng ghế liên tiếp đánh vào người anh P. Khi nạn nhân gục xuống, nhóm người vẫn tiếp tục vây đánh. Phát hiện vụ việc, một số người dân đã vào can ngăn, nhóm thanh niên sau đó rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến anh P. bị thương vùng đầu, chảy máu tay phải và được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Theo lời nhân chứng, trước đó 2 nhóm ngồi ăn ở các bàn gần nhau. Sau khi rời đi, nhóm thanh niên quay lại và gây ra ẩu đả. 

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân và truy xét những người liên quan.

Công an xử lý nhóm người dùng hung khí ẩu đả trên đường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) đã mời 3 người liên quan lên làm việc để làm rõ vụ ẩu đả có sử dụng hung khí xảy ra trên đường Tăng Nhơn Phú.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận