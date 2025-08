Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn tin tưởng 3 lực lượng trọng yếu

Dự buổi gặp mặt còn có nguyên Tổng Bí thư, nguyên Bí thư Quân ủy T.Ư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt ẢNH: TTXVN

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ đây là sự kiện rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao - những lực lượng trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tuy chức năng, nhiệm vụ và quy mô tổ chức lực lượng có sự khác biệt, mang tính đặc thù của mỗi lực lượng, nhưng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Ngoại giao Việt Nam đều kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng nền hòa bình của Tổ quốc, cùng toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh quốc gia, tăng cường đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự gặp mặt ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức mới. Để thực hiện 3 mục tiêu lớn xuyên suốt hiện nay là giữ vững hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao phải nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm chính trị cao hơn nữa, đoàn kết gắn bó chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ, sự trung thành, tiềm năng và sức mạnh của 3 lực lượng.

* Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã dự Chương trình nghệ thuật giao hưởng thính phòng "80 năm - Bản hùng ca vang mãi", tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình do Quân ủy T.Ư (Bộ Quốc phòng), Đảng ủy Công an T.Ư (Bộ Công an), Đảng ủy Bộ Ngoại giao đồng tổ chức.