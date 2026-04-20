Đằng sau ánh hào quang của những công trình kỷ lục mang tính biểu tượng

Khát vọng nâng tầm vị thế cho đất nước

Nhắc đến Sun Group, người ta thường nhớ tới những công trình mang dấu ấn vượt thời gian: những tuyến cáp treo đạt kỷ lục Guinness tại Fansipan, Bà Nà; những kỳ quan thế giới mới như Cầu Vàng (Đà Nẵng), Cầu Hôn (Phú Quốc); những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như InterContinental Danang (Đà Nẵng) - giữ danh hiệu “sang trọng bậc nhất thế giới” suốt 4 năm liên tiếp…

Quảng trường Giọt nước - sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp kiến trúc và giá trị nhân văn

Gần 2 thập kỷ qua, những công trình ấy đã góp công lớn đưa tên tuổi Việt Nam thăng hạng trên bản đồ du lịch thế giới, thu hút hàng chục triệu khách quốc tế mỗi năm.

Ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang của những công trình kỷ lục thế giới, còn có một diện mạo khác của Sun Group - âm thầm hơn, bền bỉ hơn, nhưng không kém phần đáng trân trọng: Hành trình kiến tạo những công trình xã hội hóa vì cộng đồng, nơi triết lý “làm đẹp những vùng đất” được hiểu theo nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.

Đó là những công trình không sinh ra lợi nhuận kinh tế cho doanh nghiệp, nhưng lại tạo ra những giá trị bền vững nhất: Vị thế đất nước được nâng tầm, niềm tự hào được thăng hạng, chất lượng sống người dân được nâng lên và những ký ức cộng đồng được gìn giữ cho nhiều thế hệ.

Tháng 2, giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, một không gian xanh rộng hơn 4,3 ha được khánh thành tại khu đất từng bỏ hoang nhiều năm trên đường Lý Thái Tổ. Đó là công viên số 1 Lý Thái Tổ - không chỉ là “lá phổi xanh” mới cho thành phố, mà còn là nơi tưởng niệm những nạn nhân Covid-19 đầu tiên của Việt Nam. Toàn bộ kinh phí hơn 263 tỉ đồng được Sun Group tài trợ và trực tiếp thi công trong thời gian kỷ lục - hơn 90 ngày đêm liên tục, kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tâm điểm của công viên là Quảng trường Giọt nước - nơi đặt tượng đài inox “Giọt nước mắt” cao 6m, chu vi 13m, bên trong ẩn chứa hình ảnh một trái tim. Chất liệu gương phản chiếu bóng dáng người đứng quanh, như nhắc nhớ rằng ký ức đau thương của đại dịch là ký ức chung của cả cộng đồng - được gìn giữ bằng yêu thương.

Toàn bộ cây xanh cổ thụ được giữ nguyên vẹn, 7 biệt thự cũ được tôn tạo thành không gian triển lãm, thư viện, sinh hoạt văn hóa. Đây là một trong chín dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển không gian xanh của TP.HCM - minh chứng điển hình cho sự đồng hành hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp tư nhân.

Trống Đọi Tam - điểm chạm văn hóa mới của du lịch Ninh Bình

Tại Vũng Tàu, Tháp Tam Thắng - công trình Sun Group tài trợ 155 tỉ đồng, thi công thần tốc trong vòng 75 ngày - đã trở thành biểu tượng mới của mảnh đất này. Thiết kế ba mũi thuyền khổng lồ gợi nhớ ba làng cổ hình thành đô thị biển, tháp không chỉ là điểm check-in hot mà còn là “điểm chạm” văn hóa, khơi dậy niềm tự hào địa phương.

Tương tự, Quảng trường Thời Đại (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) - do Sun Group đầu tư và khánh thành vào tháng 9.2025 sau 6 tháng thi công - là trục lễ hội dài 1,6 km với Trống Đọi Tam cao 32m và sân khấu nhạc nước hiện đại bậc nhất Việt Nam. Đây không chỉ là công trình hạ tầng tiêu biểu mà còn là một không gian văn hóa giải trí quy mô và sôi động bậc nhất khu vực Hà Nam, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho vùng di sản.

Cũng trong tháng 1, Sun Group chung tay xây dựng Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn - ngôi trường “5 sao” đầu tiên giữa núi rừng vùng biên giới Điện Biên phục vụ hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số. Không chỉ tham gia liên danh thi công, Sun Group còn ký biên bản ghi nhớ bảo trợ lâu dài: hỗ trợ cơ sở vật chất, học bổng, định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ - hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về một mô hình giáo dục vùng cao “mẫu mực, điển hình”.

Điều đáng nói hơn cả là các công trình đều được xây dựng và hoàn thành với tiến độ thần tốc và chất lượng tốt nhất, không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết thực của cộng đồng, mà thực sự đã trở thành biểu tượng của “tinh thần xã hội hóa”, chạm đến cảm xúc người dân địa phương.

Sun Group đồng hành kiến tạo tương lai cho trẻ em vùng cao Điện Biên với công trình Trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn

Sứ mệnh “làm đẹp những vùng đất” song hành cùng sứ mệnh phụng sự cộng đồng

Những công trình xã hội hóa của Sun Group không phải là những hành động đơn lẻ hay ngẫu hứng, mà là những minh chứng cho một chiến lược nhất quán của Sun Group: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn chú trọng hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đây chính là tinh thần mà Nghị quyết số 68-NQ/TW đã đề cập khi lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia" và là "lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo".

Thực tế, những tập đoàn như Sun Group đã "đi trước một bước" - không chỉ trong lĩnh vực du lịch, mà còn trong vai trò phụng sự cộng đồng. “Không chỉ thu hút đầu tư, tăng doanh thu du lịch, mà Sun Group còn phát triển các giá trị văn hóa, nâng tầm vị thế vùng đất, góp phần giúp các địa phương này được hưởng lợi lớn. Sun Group có slogan rất hay: “Làm đẹp những vùng đất”, tôi cho rằng còn hơn thế - cách làm đó còn góp phần nâng tầm giá trị những vùng đất, rộng hơn là nâng tầm đất nước”, PGS - TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đánh giá.

Tinh thần "vượt nắng thắng mưa", dồn toàn lực “làm đẹp những vùng đất” của Sun Group

Nhìn vào hành trình kiến tạo những công trình vì cộng đồng có sự tham gia của Sun Group, có thể thấy rõ vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong thời đại mới. Tất cả đều được thực hiện với tiêu chuẩn “Chất lượng - Đẳng cấp và Khác biệt”, không thua kém bất kỳ công trình thương mại nào - từ thiết kế kiến trúc, chất lượng thi công đến tiến độ thần tốc.

Với những tập đoàn kinh tế tư nhân luôn hướng về con người, về đất nước như Sun Group, dường như sứ mệnh làm đẹp những vùng đất không bao giờ tách rời sứ mệnh phụng sự cộng đồng. Và chính tinh thần ấy được thể hiện bền bỉ, nhất quán qua từng công trình - đã trở thành thước đo thực sự của một doanh nghiệp tư nhân lớn.