Đằng sau bí quyết giúp thể thao Na Uy bay xa

Màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển bóng đá Na Uy tại vòng chung kết World Cup 2026 đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Đội tuyển đã bất ngờ đánh bại đối thủ Brazil ở vòng 16 đội và chỉ để thua tuyển Anh tại tứ kết rạng sáng 12.7. Cầu thủ và cổ động viên Na Uy cũng tạo điểm nhấn với màn ăn mừng theo kiểu "chèo thuyền Viking".

Bên cạnh thành tích trong môn bóng đá, thể thao Na Uy còn duy trì sự độc tôn trong 3 kỳ Thế vận hội (Olympics) mùa đông liên tiếp. Mới đây, đoàn thể thao nước này đã dẫn đầu Olympics mùa đông hồi tháng 2 tại Ý với 18 huy chương vàng trong tổng số 41 huy chương. Ngoài ra, Na Uy cũng sở hữu những tên tuổi hàng đầu ở các môn thể thao phổ biến, như Viktor Hovland (golf), Casper Ruud (quần vợt) và Erling Haaland (bóng đá).

Đoàn thể thao Na Uy ăn mừng sau khi giành huy chương tại Olympics mùa đông được tổ chức ở Ý hồi tháng 2 ẢNH: REUTERS

Không áp lực tuổi trẻ

Thành công của Na Uy bắt nguồn từ nền tảng vững chắc, đó là tạo niềm vui ở các cấp độ thể thao phong trào. Một quy định đáng chú ý là các giải thể thao cho trẻ dưới 12 tuổi tại Na Uy không được phép tính điểm hay lập bảng xếp hạng. Trẻ cũng có thể thử sức ở nhiều bộ môn khác nhau. Trong tuyển bóng đá Na Uy, tiền vệ Patrick Berg từng chơi bóng rổ điêu luyện, trong khi tiền đạo Alexander Sorloth có tuổi thơ gắn với môn bóng ném và trượt băng tốc độ khi mới 12 tuổi.

Theo CNN, mục tiêu là loại bỏ áp lực thành tích, qua đó thu hút trẻ em trở lại tham gia thể thao ở các năm sau. Triết lý của nước này là nếu một người nhận được cúp, tất cả đều có cúp.

Giữ chân nhân tài

Với dân số ít ỏi, chỉ khoảng 5,5 triệu người, Na Uy không cho phép lãng phí tài năng, đặc biệt là những người có tài năng phát triển muộn. Giám đốc thể thao thành tích cao Na Uy Tore Ovebro giải thích: "Nhiều hệ thống lớn chú trọng đào thải con người ở tuổi rất trẻ thông qua tuyển chọn. Chúng tôi có ít người, vì vậy phải chăm sóc tất cả".

Đội tuyển bóng đá Na Uy ăn mừng sau chiến thắng trước tuyển Senegal tại vòng chung kết World Cup 2026 ngày 23.6 ẢNH: REUTERS

Hệ thống của Na Uy để trẻ em tự tìm ra con đường riêng. Khi thử nhiều môn, các em tiếp xúc nhiều nền văn hóa và phát triển kỹ năng xã hội. Điều này tạo nền tảng rộng lớn để xây dựng văn hóa thể thao thành tích cao khi các em biết rõ mình muốn gì. Mô hình xã hội của Na Uy cũng không có nhiều rào cản tài chính để tiếp cận thể thao. Có tới 93% dân số nước này từng tham gia các hoạt động thể thao có tổ chức khi đến 25 tuổi.

Giáo sư tâm lý Geir Jordet, tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy, nói với CNN rằng sự thành công của đất nước được tóm gọn bằng 3 từ: “Hợp tác, giao tiếp và quan tâm”. Các vận động viên tinh hoa được hỗ trợ tối đa bằng khoa học, công nghệ và tâm lý học. Trung tâm Thể thao Olympic nằm cách trường đại học thể thao chỉ 10 m, giúp xóa nhòa ranh giới giữa giới học thuật và thực tiễn.

“Tại Na Uy, mọi người rất cởi mở trong việc chia sẻ văn hóa, kinh nghiệm thể thao. Mọi người từ nhiều bộ môn khác nhau cùng nhau tập luyện, trao đổi và học hỏi lẫn nhau”, ông Jordet nói.