Bất ngờ thủ khoa THPT khối C00 lại là sinh viên đại học

Nguyễn Thanh Bình, là cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), cho biết bản thân không nghĩ mình sẽ trở thành thủ khoa.

Nguyễn Thanh Bình, cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 28,75 ẢNH: NVCC

“Em thấy khá bất ngờ. Vì là thí sinh tự do nên bên cạnh việc ôn thi lại, em vẫn phải học đại học. Em chỉ bước vào kỳ thi với tâm thế cố gắng hết sức, xem khả năng của mình đến đâu chứ không kỳ vọng quá nhiều”, Bình chia sẻ.

Nam sinh kể, sáng hôm đó em đã biết điểm thi. Tuy nhiên, phải đến khi vừa học xong trên giảng đường, mở điện thoại và nhận được hàng loạt tin nhắn chúc mừng, em mới biết mình là thủ khoa.

“Lúc đó em thực sự rất bất ngờ. Người đầu tiên em gọi báo tin là mẹ”.

Thủ khoa khối C00 vừa học đại học vừa ôn thi lại

Ít ai biết rằng thời điểm dự thi, Bình đang là sinh viên ngành luật thương mại quốc tế của Học viện Ngoại giao (Hà Nội).

Mục tiêu khiến nam sinh quyết định thi lại là để xét tuyển vào ngành sư phạm địa lý của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bình đạt 28,75 điểm với tổ hợp 9,25 điểm ngữ văn, 9,5 điểm lịch sử và 10 điểm địa lý, trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00.

Để cân bằng giữa việc học đại học và ôn thi, Bình cho biết bản thân phải thay đổi cách quản lý thời gian. “Điều thay đổi lớn nhất là em biết sắp xếp thời gian tốt hơn và kỷ luật với bản thân hơn. Khối lượng công việc khá nhiều nên em chỉ có thể tranh thủ học khi rảnh. Em chia nhỏ từng giai đoạn ôn tập thay vì dồn hết vào cuối, nhờ vậy vừa đảm bảo việc học ở đại học, vừa có thời gian nghỉ ngơi”.

Dù đạt 9,25 điểm môn ngữ văn, Bình cho biết đây không phải môn em dành nhiều thời gian nhất. “Em không nghĩ Văn là thế mạnh nên cũng không đầu tư quá nhiều. Em học online để bổ sung kiến thức, còn khi vào phòng thi thì vận dụng tất cả những gì mình đã học, những trải nghiệm và vốn hiểu biết xã hội của bản thân để làm bài”.

Bình cũng là học sinh giỏi quốc gia môn địa lý hai năm lớp 11 và lớp 12 ẢNH: NVCC

Thủ khoa khối C00 bất ngờ với đề văn về “Steve Jobs Việt Nam”

Nói về đề ngữ văn năm nay với yêu cầu bàn về “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”, Bình cho biết khá bất ngờ vì tính thời sự của đề.

“Em thấy đây là một đề khá mới và rất cập nhật. Trước đây em chưa từng gặp dạng đề như vậy nên lúc đầu cũng khá bất ngờ. Nhưng sau đó em bình tĩnh đọc kỹ đề để hiểu người ra đề muốn mình làm rõ điều gì rồi mới triển khai”.

Theo Bình, bài viết được phát triển từ nhiều góc nhìn khác nhau. “Em đưa ra các giải pháp từ góc độ cá nhân, gia đình, nhà trường và Chính phủ. Theo em, để Việt Nam có thêm nhiều người trẻ sáng tạo thì cần xây dựng môi trường giáo dục khuyến khích tư duy đổi mới, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển các chương trình STEM và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu, làm chủ công nghệ”.

Nam sinh cho biết sau khi hoàn thành bài thi, em không cảm thấy tiếc nuối. “Em nghĩ những gì mình muốn thể hiện thì đều đã viết hết trong bài rồi nên sau khi thi xong em khá nhẹ nhõm”.

Nhận xét về cậu học trò, cô Lê Na, giáo viên chủ nhiệm cũ lớp 12A2, Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), cho biết bà rất vui và tự hào khi biết Bình trở thành thủ khoa toàn quốc.

Theo cô Lê Na, giáo viên chủ nhiệm cũ, Nguyễn Thanh Bình là học sinh toàn diện, có kiến thức sâu rộng ở cả khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đồng thời luôn dám nghĩ, dám làm và kiên định với lựa chọn của mình ẢNH: NVCC

“Dù luôn tin vào năng lực của Bình nhưng thành tích này vẫn khiến tôi có chút bất ngờ”. Theo cô Na, điều làm nên sự khác biệt của Bình không chỉ là kết quả học tập mà còn ở bản lĩnh và sự quyết tâm.

“Bình là học sinh có năng lực học tập rất tốt, tự tin, dám nghĩ, dám làm và luôn tin tưởng vào bản thân. Khi đã xác định mục tiêu, em sẽ theo đuổi đến cùng với quyết tâm rất cao”.

Trong mắt cô giáo, Bình là học sinh toàn diện, có kiến thức sâu rộng ở cả lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

“Môn nào em cũng học tốt và đều yêu thích. Có lúc tôi vẫn nói vui rằng Bình giống như một ‘cuốn từ điển sống’ vì lĩnh vực nào em cũng có thể trao đổi rất tự tin”.

Điều khiến cô ấn tượng hơn cả là việc Bình dám lựa chọn con đường mình thực sự yêu thích. “Là một người trẻ, Bình dám từ bỏ những lựa chọn an toàn để đi theo tiếng gọi đam mê. Hôm nay, em đã chứng minh lựa chọn đó là hoàn toàn đúng đắn”.

Không chỉ học giỏi, Bình còn là bí thư lớp năng động, luôn hoàn thành công việc nhanh chóng, chính xác và tạo được sự tin tưởng từ thầy cô, bạn bè.

Theo cô Na, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, Bình chưa bao giờ để điều đó trở thành rào cản. “Gia đình còn nhiều vất vả nhưng em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Chính tinh thần không ngừng học hỏi và sự bền bỉ đã giúp em có được thành quả xứng đáng như hôm nay”.

Sau kỳ thi, Bình cho biết vẫn tiếp tục theo học Học viện Ngoại giao. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển ngành sư phạm địa lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, em mong muốn sẽ học song song cả hai chương trình.

Gửi lời nhắn đến các thí sinh khóa sau, Bình chia sẻ: “Chúc các bạn sẽ lựa chọn được ngôi trường phù hợp với nguyện vọng, khả năng của bản thân và nhu cầu của xã hội”.