Đăng tin sai sự thật, chủ kênh YouTube 'Nhân gà Vlog' bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 15.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã mời Ngô Hữu Nhân lên để làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên không gian mạng.



Nhân tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 17.2, Nhân đăng video lên kênh YouTube "Nhân Gà Vlog" của mình có tiêu đề: "Vạch trần nhóm người dùng ngải nói để lừa bà con, Nhân đã gặp nguy" với độ dài 20 phút .

Video đề cập đến một nhóm phụ nữ người Chăm dùng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản, thu hút hơn 730.000 lượt xem và 2.800 lượt bình luận, gây nhiều bức xúc cho đồng bào người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.

Tại trụ sở công an, Nhân thừa nhận nhiều nội dung do mình đăng tải là không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng, xác minh, tất cả đều là suy đoán của cá nhân. Việc làm này của Ngô Hữu Nhân đã gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ vào các vi phạm, công an yêu cầu Nhân gỡ bỏ video trên, đồng thời xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Kênh YouTube "Nhân gà Vlog" có hơn 330.000 người theo dõi, hoạt động từ năm 2019. Nội dung các video về khám phá thực tế và những điều bí ẩn trong cuộc sống, với hơn 100 triệu lượt xem.