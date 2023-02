Bình Phước: Phạt một cá nhân đăng video nội dung sai sự thật trên TikTok

Ngày 15.2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ban hành quyết định xử phạt một cá nhân đăng video nội dung sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Bình Phước phát hiện tài khoản TikTok "dangthihoaile" đăng tải video với nội dung: "Tiếng la hét trong vụ nữ sinh viên bị hiếp dâm tại Trường Quân đội Quân khu 7", "Mong pháp luật Việt Nam sẽ lấy lại được công bằng cho bạn và gia đình". Sau khi đăng lên tài khoản TikTok, video trên đã thu hút rất nhiều người quan tâm, có hơn 4,7 triệu lượt xem, hơn 107.500 lượt thích và 3.645 lượt bình luận.

Bài viết đăng tải sai sự thật của Đ.T.H.L CÔNG AN CUNG CẤP

Phát hiện vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an H.Bù Đốp xác minh, truy tìm và xác định chủ tài khoản TikTok "dangthihoaile" là Đ.T.H.L (21 tuổi, ngụ H.Bù Đốp).

Đ.T.H.L khai nhận, ngày 12.1, L. phát hiện trên mạng xã hội có một đoạn video với nội dung: "Tiếng la hét trong vụ nữ sinh viên bị hiếp dâm tại Trường Quân đội Quân khu 7", "Mong pháp luật Việt Nam sẽ lấy lại được công bằng cho bạn và gia đình", đang được chia sẻ nhiều trên không gian mạng. Dù chưa tìm hiểu về vụ việc, nhưng để câu view, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trên tài khoản TikTok của mình, L. đã tải video trên về điện thoại và đăng lên tài khoản TikTok "dangthihoaile".

Chủ tài khoản TikTok "dangthihoaile" tại cơ quan công an CÔNG AN CUNG CẤP

Qua làm việc, công an xác định hành vi của chị L. đã vi phạm Nghị định số 15 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, nên đã xử phạt 5 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đề nghị người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.