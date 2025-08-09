Đảng ủy Văn phòng Chính phủ phải tạo ra cách mạng trong tư duy và hành động

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ của Đảng bộ VPCP mà còn của cả Đảng bộ Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, gửi lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách quý cùng toàn thể 209 đảng viên ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết của Đảng bộ VPCP tham dự Đại hội, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy VPCP đã quán triệt, thực hiện rất nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Đảng ủy cấp trên về tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đã tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở thành công, đúng kế hoạch.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu dự đại hội ẢNH: VGP

Đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy của Đảng ủy VPCP, trong đó đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện trình đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược.

Đóng góp quan trọng trong thành công chung của Chính phủ

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, có thể nói đây là một nhiệm kỳ đặc biệt. Đất nước ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn hơn, phức tạp hơn, nhiều yếu tố bất định, khó lường so với dự báo. Thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột xảy ra ở nhiều nơi làm đứt gãy các chuỗi cung ứng.

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 với những tác động chưa từng có trong tiền lệ đã để lại hậu quả nặng nề cả về kinh tế và xã hội. Kinh tế đất nước chịu "tác động kép", vừa phải chống chịu với những "cơn gió ngược" từ bên ngoài, vừa phải xử lý những yếu kém, tồn tại nội tại tích tụ từ lâu, lại vừa phải gồng mình ứng phó với thiên tai, bão lũ ngày càng cực đoan, khác thường.

Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn đó, Chính phủ với tinh thần đổi mới, một tâm thế luôn sẵn sàng, đã hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Trong thành công chung của Chính phủ, có đóng góp hết sức quan trọng, trực tiếp và không thể tách rời của Đảng bộ VPCP - cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ hàng đầu của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ.

"Có thể khẳng định, Đảng bộ VPCP đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết và thống nhất. Các đồng chí đã thực sự phát huy tinh thần dám đương đầu, chủ động vượt qua mọi thử thách, biến khó khăn thành động lực để vươn lên, là "lửa thử vàng" để tôi luyện bản lĩnh. Chính tinh thần và nỗ lực vượt khó đã mang lại kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu toàn diện, rất đáng tự hào", Phó thủ tướng nêu.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ẢNH: VGP

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng khái quát và nêu lên 3 điểm nổi bật của Đảng bộ VPCP:

Thứ nhất là giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý một khối lượng công việc khổng lồ. Cụ thể, VPCP đã thực sự là "bộ não" trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, VPCP đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, với hơn 1.200 nghị quyết, gần 800 nghị định và hàng chục nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành.

"Đằng sau những con số ấn tượng đó là trí tuệ, là mồ hôi, công sức, là những đêm không ngủ của các đồng chí. Tôi biết và rất xúc động khi nghe kể có những đồng chí 2 - 3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, gọi điện xin ý kiến chỉ đạo để kịp thời ban hành văn bản. Đó chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng, hết sức vì công việc chung", Phó thủ tướng phát biểu.

Đồng thời, Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực "tham mưu từ sớm, từ xa", thẩm tra, cho ý kiến đối với những vấn đề chiến lược, vĩ mô, phức tạp, nhạy cảm như: Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn cho những dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ sở pháp lý cho cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cho các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân...

Chính sự chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và bản lĩnh của VPCP đã góp phần làm nên chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, các cân đối lớn của nền kinh tế.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ được đặc biệt coi trọng, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Đảng bộ VPCP đã luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt. Tích cực thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, từ việc tinh giản biên chế, đến tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm. Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có trình độ, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến về công tác. Đây chính là chúng ta đang xây dựng và rèn giũa đội ngũ cán bộ VPCP "vừa hồng, vừa chuyên", đóng góp những viên gạch vững chắc để xây dựng nên một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, vì nhân dân, phục vụ nhân dân.

Thứ ba là hoàn thành xuất sắc chức năng điều phối, kết nối, đôn đốc và truyền thông chính sách, tạo sự đồng bộ, thông suốt và lan tỏa trong cả nước. VPCP đã làm rất tốt vai trò cầu nối, điều phối công tác phối hợp với các văn phòng Trung ương và các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng để tham mưu, xây dựng các báo cáo quan trọng, có chất lượng trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Bên cạnh đó là sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung cho hàng chục kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ động tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo Chính phủ đi đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương, bảo đảm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Công tác truyền thông chính sách có bước tiến vượt bậc, bảo đảm tính dẫn dắt, chủ động, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã thực sự là địa chỉ cung cấp thông tin nguồn, đáng tin cậy, rất kịp thời để nhân dân hiểu hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và hoạt động của Chính phủ.

Nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 là một giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Đại hội XIV của Đảng sắp tới sẽ hoạch định một chương trình hành động cho kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tăng tốc, bứt phá, phát triển thịnh vượng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm, Phó thủ tướng thường trực nêu rõ: Nhiệm vụ đặt ra cho Chính phủ nói chung và cho Đảng bộ VPCP nói riêng, là vô cùng nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ phải thay đổi, không thể đi theo lối mòn, không thể bằng lòng với những gì đã làm được mà phải có tư duy khác biệt, hành động quyết liệt hơn nữa để thực hiện toàn diện và thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ tham dự đại hội ẢNH: VGP

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự đi tắt đón đầu

Từ sự phân tích, quan điểm như trên và bày tỏ cơ bản thống nhất với các giải pháp đột phá đã được trình bày trong Báo cáo chính trị của Đảng ủy VPCP, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng ủy VPCP phát huy thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời nhấn mạnh 4 trọng tâm lớn.

Thứ nhất, phải thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự đi tắt đón đầu. VPCP phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình gạt bỏ tư duy theo lối mòn, ngại khó, ngại khổ, tư duy nhiệm kỳ. Phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự phê bình và phê bình, dám đề xuất những quyết sách táo bạo, đột phá vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

"Thế giới đang hướng đến trí tuệ nhân tạo, đến công nghệ lượng tử. Chúng ta không thể mãi say sưa với gia công, lắp ráp. Chúng ta phải có khát vọng làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. VPCP phải tham mưu để có những chính sách vượt trội, để Việt Nam không chỉ bắt kịp, tiến cùng mà còn phải vượt lên, thậm chí đi tắt đón đầu trong một số lĩnh vực trọng tâm, và phải vươn lên bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kỷ nguyên mới đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm thực hiện đến cùng, kiên quyết không lùi bước, với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi. Có như vậy mới đạt được mục tiêu đề ra", Phó thủ tướng Thường trực nêu rõ.

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ VPCP tinh hoa, chuyên nghiệp, liêm chính, có đủ tâm - tầm - trí - tín. Con người là nhân tố quyết định. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ VPCP xứng tầm, cả về đức và tài. Đó là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có Tâm trong sáng, hết lòng phụng sự; có Tầm nhìn chiến lược, tư duy toàn cục; có Trí tuệ sắc sảo, chuyên môn sâu; và giữ trọn chữ Tín với Đảng, với nhân dân. Phải có cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ công chức để thu hút, trọng dụng và giữ chân nhân tài, tạo môi trường để họ cống hiến và phát triển.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ngay tại cơ quan đầu não của Chính phủ. "Công tác của VPCP thường gắn liền với hoạch định các chính sách lớn về kinh tế-xã hội, các quyết định cuối cùng của Chính phủ về phân bổ nguồn lực và chủ trương đầu tư. Vì vậy vẫn luôn bị đeo bám, dõi theo, tác động. Cán bộ VPCP vì thế phải tuân thủ kỷ luật công tác, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, đủ sức đề kháng vượt qua các cám dỗ. Để những mất mát cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua như là một bài học đau buồn, nhức nhối, sẽ mãi mãi không lặp lại", Phó Thủ tướng thường trực lưu ý.

Thứ ba, nâng tầm công tác tham mưu gắn với quyết liệt tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Tham mưu không chỉ dừng lại ở việc xây dựng văn bản, mà phải nâng cao chất lượng thẩm tra, dự báo, tư vấn chính sách. Đặc biệt, phải quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. Nói phải đi đôi với làm, đã cam kết là phải thực hiện và thực hiện phải có kết quả cân đong đo đếm được.

Đảng ủy khóa mới phải khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động. Phải tập trung tham mưu triển khai các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; các dự án trọng điểm quốc gia như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phát triển điện hạt nhân, các trung tâm tài chính quốc tế..., góp phần đưa đất nước ta bứt phá, cất cánh, bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa phương thức làm việc, đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ số. VPCP phải là hình mẫu về chuyển đổi số, về cải cách hành chính. Đảng ủy VPCP phải đi đầu trong chuyển đổi số trong Đảng, phải quyết liệt xây dựng một văn phòng "không giấy tờ", xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, dự báo. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Với những yêu cầu và nhiệm vụ nặng nề nêu trên, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào các văn kiện của đại hội cũng như văn kiện trình đại hội cấp trên.

Đặc biệt, nhấn mạnh đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm của toàn Đảng bộ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các đại biểu tham dự đại hội công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và năng lực, có uy tín, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, để tạo nên một tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, đủ sức gánh vác trọng trách trong giai đoạn mới.

"Với truyền thống 80 năm vẻ vang, với sức mạnh của sự đoàn kết, thống nhất và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tôi có niềm tin vững chắc rằng, Đảng bộ VPCP sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVII đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.