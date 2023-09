Đang vào mùa mưa, tại sao liên tục xuất hiện chó dại cắn người ở Đắk Nông?

Theo Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Huỳnh Thanh Huynh, bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút dại gây ra, lây từ động vật sang người. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 50.000 người tử vong do dại và hơn 10 triệu người phải tiêm vắc xin phòng dại. Các trường hợp tử vong do bệnh dại do không đi tiêm phòng vắc xin và gặp chủ yếu ở vùng nông thôn, nơi có tập quán nuôi chó thả rông, không tiêm phòng vắc xin cho đàn chó và còn thiếu hiểu biết về phòng chống bệnh dại. Người nhiễm vi rút dại khi đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là gần như 100%; chó là nguồn truyền bệnh dại cho người nhiều nhất với khoảng 97% số trường hợp.