Văn phòng T.Ư Đảng vừa ban hành Quyết định số 762-QĐ/VPT.Ư về quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí.

Từ 31.10, đảng viên có thể nộp đảng phí qua VNeID ẢNH: THU HẰNG

Quyết định có hiệu lực từ 31.10.2026, nhằm hướng dẫn đảng viên và tổ chức đảng trong nước thực hiện việc tra cứu nghĩa vụ, nộp đảng phí trên môi trường điện tử và xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình thực hiện.

Đảng viên có thể thực hiện tra cứu nghĩa vụ và nộp đảng phí trên hệ thống giải quyết thu, nộp đảng phí của Đảng (gọi tắt là hệ thống) điện tử, trong đó có ứng dụng VNeID, sổ tay đảng viên và ứng dụng di động của hệ thống.

Hệ thống mở đợt thu chính từ 0 giờ ngày 6 hằng tháng. Trước đó, dữ liệu phục vụ kỳ thu được tiếp nhận, kiểm tra và tính toán để xác định nghĩa vụ đóng đảng phí của từng đảng viên.

Có thể ủy quyền ngân hàng tự động trích nợ

Về quy trình thực hiện, sau khi đăng nhập vào hệ thống hoặc qua ứng dụng di động VNeID, sổ tay đảng viên, ứng dụng di động của hệ thống, thông tin đảng viên, nhóm đối tượng, tổ chức đang sinh hoạt và dữ liệu từ các nguồn chính thức được hệ thống đối chiếu kết nối để xác định số tiền phải nộp.

Đối với đảng viên thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, căn cứ tính là tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước đó. Trường hợp đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản hoặc hưởng lương hưu, hệ thống sử dụng dữ liệu về mức hưởng tương ứng do cơ quan BHXH cung cấp.

Với học sinh, sinh viên và các nhóm đối tượng khác, việc xác định mức đóng được thực hiện theo dữ liệu và tiêu chí áp dụng cho từng nhóm.

Hằng tháng, hệ thống thông báo kỳ nộp, số tiền phải nộp, nhóm đối tượng, căn cứ tính và trạng thái nghĩa vụ. Nếu chưa xác định được mức đóng hoặc đảng viên cho rằng số tiền được thông báo chưa chính xác, hồ sơ sẽ được chuyển để cán bộ phụ trách đảng phí của chi bộ xem xét.

Đảng viên có thể gửi đề nghị điều chỉnh, nêu rõ số tiền hệ thống tính, số tiền đề nghị và cung cấp tài liệu chứng minh. Trong thời gian chờ xem xét, nghĩa vụ đóng đảng phí ở trạng thái chờ xử lý và chưa thể thanh toán.

Khi chấp thuận số tiền phải nộp, đảng viên chọn nghĩa vụ đến hạn, nhấn nút nộp đảng phí và thanh toán toàn bộ số tiền từ tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của hệ thống.

Quy trình cũng cho phép một người nộp hộ đảng phí cho đảng viên khác sau khi tra cứu, kiểm tra thông tin bằng số căn cước công dân, họ tên và ngày sinh. Ngoài ra, chủ tài khoản có thể ủy quyền hợp lệ cho ngân hàng liên kết tự động trích nợ. Việc trích nợ định kỳ được thực hiện từ ngày 10 hằng tháng khi ủy quyền còn hiệu lực.

Sau khi giao dịch được ngân hàng hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ xác nhận hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái đã nộp, phát hành biên lai hoặc chứng từ điện tử và gửi thông báo đến tài khoản đảng viên.

Đảng viên có thể gửi yêu cầu hoàn tiền nếu nộp thừa

Một điểm đáng chú ý là quy trình quy định cách xử lý khi tài khoản ngân hàng đã bị trừ tiền nhưng hệ thống chưa ghi nhận giao dịch thành công. Trong trường hợp này, đảng viên không nên thanh toán lại ngay để tránh phát sinh giao dịch trùng lặp, mà cần kiểm tra trạng thái và gửi yêu cầu tra soát nếu dữ liệu chưa được cập nhật.

Hệ thống sẽ đối soát với ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán để xác định giao dịch đã thành công hay chưa, từ đó cập nhật kết quả hoặc thực hiện hoàn tiền nếu giao dịch không hợp lệ.

Đối với trường hợp nộp thừa, đảng viên có thể gửi yêu cầu hoàn tiền theo quy trình và điều kiện quy định. Nếu còn thiếu đảng phí của các tháng trước, khoản thiếu sẽ được xác định để truy thu hoặc nộp bổ sung trong kỳ tiếp theo.

Quy trình đặt mục tiêu công khai nghĩa vụ đóng đảng phí, hạn chế kê khai lại dữ liệu đã có, đồng thời bảo đảm việc tra soát và xử lý giao dịch được thực hiện minh bạch.