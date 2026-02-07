Quy định mới về chế độ đảng phí

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 01-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí.

Quy định nêu rõ đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Đảng viên có trách nhiệm báo cáo trung thực với chi bộ về thu nhập của mình làm căn cứ đóng đảng phí theo quy định. Bộ Chính trị khuyến khích đảng viên tự nguyện đóng đảng phí cao hơn so với mức quy định; chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 01-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí ẢNH: TTXVN

Các mức đóng đảng phí

Đảng viên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng trước liền kề.

Trong thời gian đảng viên nghỉ việc do ốm đau, thai sản, không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và hưởng chế độ do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thì mức đóng đảng phí bằng 1% mức trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản của đảng viên do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.

Trong thời gian đảng viên nghỉ việc, không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vì các nguyên nhân khác thì mức đóng đảng phí như quy định áp dụng đối với đảng viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Đảng viên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó đảng viên hưởng lương hưu thì đóng đảng phí hằng tháng bằng 0,5% mức lương hưu được hưởng; đảng viên là học sinh, sinh viên thì mức đóng là 5.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, đảng viên chưa đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động; đảng viên từ đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động thì cũng đóng theo các mức khác nhau.

Đảng viên làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân, phu quân được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, đảng viên là lưu học sinh, người đang học tập ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc theo diện hiệp định được nước ngoài tài trợ đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% mức sinh hoạt phí hằng tháng.

Đảng viên khác ở nước ngoài, đóng đảng phí tương đương 30.000 - 400.000 đồng/tháng.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao trao đổi, thống nhất với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; báo cáo Đảng ủy Chính phủ xem xét, quyết định về mức đóng đảng phí, đồng tiền đóng đảng phí cụ thể.

Các nhóm được miễn, giảm, đóng trước, chậm đóng đảng phí

Cạnh đó, quy định cũng đề cập chi tiết các nhóm được miễn, giảm, đóng trước, chậm đóng đảng phí.

Đảng viên được miễn đóng đảng phí nếu trong các trường hợp: từ đủ 50 năm tuổi đảng trở lên; được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có đơn gửi chi bộ đề nghị cho miễn đóng đảng phí.

Đảng viên được tạm miễn sinh hoạt Đảng vì lý do hoạt động ở xa nơi cư trú, làm việc lưu động, không ổn định hoặc ở nơi chưa có tổ chức đảng, không thể thực hiện được việc đóng đảng phí hằng tháng qua Cổng Dịch vụ công quốc gia thì báo cáo chi bộ xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền (cơ quan cho tạm miễn sinh hoạt Đảng) cho chậm đóng hoặc đóng trước đảng phí trong thời gian tối đa bằng thời gian được tạm miễn sinh hoạt Đảng.

Các trường hợp khác cần xem xét, cho chậm đóng hoặc đóng trước đảng phí (nếu có), thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; không thu đảng phí của đảng viên trong thời gian bị đình chỉ sinh hoạt Đảng do bị tạm giam, đảng viên bị tòa án tuyên phạt từ hình thức cải tạo không giam giữ trở lên.

Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng trong các trường hợp khác thì chi bộ xem xét, lựa chọn hình thức thu đảng phí cho phù hợp.

Trường hợp do điều kiện bất khả kháng, đảng viên không có khả năng đóng đảng phí thì chi bộ báo cáo đảng ủy cơ sở cấp trên hoặc đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở (ở nơi không có đảng ủy cơ sở) xem xét, quyết định miễn đóng đảng phí cho đảng viên; đảng viên sinh hoạt tại chi bộ cơ sở thì chi bộ cơ sở xem xét, quyết định.