Đề xuất giảm trừ đảng phí, công đoàn phí khi tính thuế thu nhập cá nhân

Góp ý vào dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đảng phí, công đoàn phí vào các khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Đây là các khoản người lao động bắt buộc phải đóng hàng tháng theo quy định. Việc bổ sung các khoản này vào diện giảm trừ sẽ giúp phản ánh chính xác hơn thu nhập thực tế chịu thuế, góp phần đảm bảo công bằng, phù hợp với thực tế chi tiêu bắt buộc của người lao động.

Nhiều tổ chức, cá nhân cùng đề xuất nâng mức giảm trừ của khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí trước khi tính thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Đài Truyền hình Việt Nam để nghiên cứu trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật.

Góp ý vào dự luật, nhiều tổ chức, cá nhân cùng mong muốn nâng mức giảm trừ với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam đề xuất nâng mức giảm trừ từ 1 triệu đồng/tháng lên 3 triệu đồng/tháng đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện hoặc mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ để phản ánh chính xác mức sống hiện nay và khuyến khích người lao động tích cực tham gia các quỹ này.

Mức đề xuất được các đơn vị trên đánh giá là phù hợp với quy định hiện hành liên quan tới khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Đề xuất khác của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam, là mở rộng giảm trừ được áp dụng cho các quỹ thành lập ngoài Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của nước sở tại.

Nhiều ý kiến cá nhân đề nghị nâng mức giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí lên ngang bằng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Các ý kiến phân tích, hạn mức này đã không thay đổi từ năm 2013 tới nay. Trong cùng thời điểm này, lương cơ sở đã tăng từ mức 1,05 triệu đồng (Nghị định 31/2012/NĐ-CP) lên mức 2,34 triệu đồng hiện tại (Nghị định 73/2024/NĐ-CP), tương đương tăng 122%.

Việc nâng mức giảm trừ đối với bảo hiểm hưu trí đảm bảo mức đóng góp bắt kịp với chi phí sinh hoạt thực tế, nhất quán với các chính sách an sinh xã hội nói chung của Việt Nam.

Cần tăng mức giảm trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí lên tương đương mức giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc nhằm khuyến khích người lao động tự đóng góp thêm ngoài phần được doanh nghiệp đóng, góp phần khuyến khích người dân tự tham gia, giảm tải áp lực lên hệ thống phúc lợi từ ngân sách.

Hồi đáp các góp ý, Bộ Tài chính cho biết, tại dự thảo luật đã thay thế thuật ngữ khoản đóng góp vào "quỹ hưu trí tự nguyện" bằng cụm từ "mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện" mà không thay đổi tính chất, vì sản phẩm này do công ty bảo hiểm cung cấp. Tại văn bản hướng dẫn luật sẽ quy định chi tiết vấn đề này.

Dự thảo luật đã được giao cho Chính phủ quy định mức này. Trong quá trình xây dựng nghị định sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quy định mức phù hợp, thống nhất với mức quy định tại pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.