Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề xuất giảm trừ đảng phí, công đoàn phí khi tính thuế thu nhập cá nhân

Đan Thanh
Đan Thanh
20/09/2025 16:24 GMT+7

Nhiều ý kiến đề xuất bổ sung đảng phí, công đoàn phí vào khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, cạnh đó nâng mức giảm trừ với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí.

Góp ý vào dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Đài Truyền hình Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đảng phí, công đoàn phí vào các khoản được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Đây là các khoản người lao động bắt buộc phải đóng hàng tháng theo quy định. Việc bổ sung các khoản này vào diện giảm trừ sẽ giúp phản ánh chính xác hơn thu nhập thực tế chịu thuế, góp phần đảm bảo công bằng, phù hợp với thực tế chi tiêu bắt buộc của người lao động.

Đề xuất giảm trừ đảng phí, công đoàn phí khi tính thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 1.

Nhiều tổ chức, cá nhân cùng đề xuất nâng mức giảm trừ của khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí trước khi tính thuế

ẢNH: NGỌC THẮNG

Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của Đài Truyền hình Việt Nam để nghiên cứu trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật.

Góp ý vào dự luật, nhiều tổ chức, cá nhân cùng mong muốn nâng mức giảm trừ với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam đề xuất nâng mức giảm trừ từ 1 triệu đồng/tháng lên 3 triệu đồng/tháng đối với khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện hoặc mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ để phản ánh chính xác mức sống hiện nay và khuyến khích người lao động tích cực tham gia các quỹ này.

Mức đề xuất được các đơn vị trên đánh giá là phù hợp với quy định hiện hành liên quan tới khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Đề xuất khác của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam, là mở rộng giảm trừ được áp dụng cho các quỹ thành lập ngoài Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của nước sở tại.

Nhiều ý kiến cá nhân đề nghị nâng mức giảm trừ khỏi thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí lên ngang bằng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Các ý kiến phân tích, hạn mức này đã không thay đổi từ năm 2013 tới nay. Trong cùng thời điểm này, lương cơ sở đã tăng từ mức 1,05 triệu đồng (Nghị định 31/2012/NĐ-CP) lên mức 2,34 triệu đồng hiện tại (Nghị định 73/2024/NĐ-CP), tương đương tăng 122%.

Việc nâng mức giảm trừ đối với bảo hiểm hưu trí đảm bảo mức đóng góp bắt kịp với chi phí sinh hoạt thực tế, nhất quán với các chính sách an sinh xã hội nói chung của Việt Nam.

Cần tăng mức giảm trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí lên tương đương mức giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc nhằm khuyến khích người lao động tự đóng góp thêm ngoài phần được doanh nghiệp đóng, góp phần khuyến khích người dân tự tham gia, giảm tải áp lực lên hệ thống phúc lợi từ ngân sách.

Hồi đáp các góp ý, Bộ Tài chính cho biết, tại dự thảo luật đã thay thế thuật ngữ khoản đóng góp vào "quỹ hưu trí tự nguyện" bằng cụm từ "mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện" mà không thay đổi tính chất, vì sản phẩm này do công ty bảo hiểm cung cấp. Tại văn bản hướng dẫn luật sẽ quy định chi tiết vấn đề này. 

Dự thảo luật đã được giao cho Chính phủ quy định mức này. Trong quá trình xây dựng nghị định sẽ nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét quy định mức phù hợp, thống nhất với mức quy định tại pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tin liên quan

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương từ ngân sách

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân với tiền lương từ ngân sách

Theo Bộ Công an, cần nghiên cứu, bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập là tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền công được trả từ nguồn ngân sách nhà nước.

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân Đảng phí Công đoàn phí Luật thuế thu nhập cá nhân quỹ hưu trí tự nguyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận