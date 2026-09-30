Đây là quy định mới theo Hướng dẫn số 03-HD/UBKTT.Ư của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về thực hiện một số điều trong Quy định số 212-QĐ/T.Ư ngày 17.8.2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đảng viên vi phạm BHXH, BHYT, BHTN có thể bị khai trừ ẢNH: THU HẰNG

Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 23.9, nhằm cụ thể hóa quy định về xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong đó có các chính sách về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Kê khai không đúng thông tin để hưởng chế độ bảo hiểm là vi phạm

Theo hướng dẫn, đảng viên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng bảo hiểm; lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát, thiệt hại quỹ BHXH, BHTN, BHYT được xác định là hành vi vi phạm quy định về thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hướng dẫn cũng quy định hành vi kê khai không đúng thông tin nhân thân, thời gian công tác, thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT để hưởng các chính sách, chế độ về bảo hiểm là vi phạm.

Quy định này làm rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm, nhất là yêu cầu trung thực trong kê khai thông tin và tuân thủ các quy định về tham gia, thụ hưởng chính sách.

Việc cung cấp, kê khai thông tin không chính xác để hưởng chế độ không đúng quy định không chỉ ảnh hưởng đến việc giải quyết quyền lợi mà còn có thể tác động đến công tác quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm.

Vi phạm có thể bị khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ

Điều 50 Quy định 212-QĐ/T.Ư quy định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm quy định về thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, hình thức khiển trách được áp dụng đối với đảng viên vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 50 gồm: có hành vi thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng hoặc không kịp thời quy định về chính sách an sinh xã hội; vi phạm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Đảng viên có hành vi xác nhận không đúng để bản thân, người thân hoặc người khác được hưởng chính sách an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người có công hoặc được hỗ trợ sai quy định cũng có thể bị khiển trách nếu gây hậu quả ít nghiêm trọng.

Trường hợp đã bị kỷ luật khiển trách mà tái phạm, vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 50 thì bị kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ.

Các hành vi thuộc khoản 2 điều này gồm: vi phạm trong thực hiện các chương trình xã hội, chính sách bảo hiểm; khai khống để hưởng chính sách an sinh xã hội; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi sai mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn hoặc chính sách an sinh xã hội.

Trong trường hợp nếu vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 50 gây hậu quả rất nghiêm trọng, đảng viên có thể bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Quy định 212-QĐ/T.Ư cũng nêu rõ, khi xem xét kỷ luật phải căn cứ nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền xem xét ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục vi phạm.