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    Thời sự

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khai trừ 4 đảng viên ra khỏi Đảng

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM quyết định khai trừ ra khỏi Đảng 4 đảng viên do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    Sáng 17.9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, tại kỳ họp vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm.

    Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật tại Chi bộ khu phố 32 thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây và Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP.HCM.

    Sau khi xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên.

    Cụ thể là các đảng viên: Lưu Phước Dũng, Chi bộ khu phố 32, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM, nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi; Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3; Lạc Thái Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3; Phạm Hoàng Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

    Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM, các đảng viên trên đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín cá nhân và ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng nơi các đảng viên sinh hoạt, công tác.

    Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên và kết luận một số nội dung quan trọng khác. Cơ quan này cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

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