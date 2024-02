Đánh bạc bằng kẹo để 'trốn' công an, nhưng 'trốn' không được

Đủ chiêu trò hòng qua mặt công an



Hồi tháng 3.2023, Công an H.Văn Lãng (Lạng Sơn) bắt quả tang ông Đỗ Thanh Xuân (48 tuổi, trú trên địa bàn) cùng 3 người khác đang đánh bạc tại nhà của ông Xuân. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, nhóm này không trực tiếp dùng tiền mặt mà dùng kẹo để đánh bạc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 100 lá bàn chắn cùng 120 viên kẹo; trong đó 40 viên màu tím, 40 viên màu xanh và 40 viên màu vàng.

Nhóm đối tượng đánh bạc bằng kẹo hòng qua mặt lực lượng công an CACC

Theo lời khai của nhóm này, họ tự quy ước với nhau 1 viên kẹo màu tím là 5 điểm, viên màu xanh 2 điểm và viên màu vàng 1 điểm, mỗi điểm tương ứng với 10.000 đồng.

Khi tham gia sát phạt, người chơi không cần bỏ tiền trước. Kết thúc cuộc chơi, thắng thua sẽ phân định bằng số kẹo người chơi có được, sau đó quy đổi thành tiền mặt.

Quá trình đấu tranh, Công an H.Văn Lãng xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 8 triệu đồng.

Trước đó, tháng 3.2020, Công an TP.Vinh (Nghệ An) triệt phá đường dây đánh bạc lưu động do Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, trú trên địa bàn) cầm đầu. Tài liệu điều tra cho thấy, Cường ép plastic các tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng, có chữ ký của mình và quy ước mỗi tờ tiền này tương đương 1 triệu đồng.

Vào sới, "con bạc" đến gặp Cường để đổi tiền mặt thành các tờ 1.000 đồng. Thời điểm bắt quả tang, lực lượng công an phát hiện gần 900 tờ tiền 1.000 đồng được ép plastic trên chiếu bạc.

Ban đầu, các đối tượng thống nhất khai nhận chỉ đánh bạc bằng tiền 1.000 đồng. Tuy nhiên, với chứng cứ thu thập được từ cơ quan công an, nhóm này đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi.

Từ 2 vụ việc nêu trên, nhiều người đặt câu hỏi: đánh bạc ăn thua bằng hiện vật (kẹo, hạt dưa, bánh quy…) sau đó quy đổi ra tiền mặt có bị xử lý vi phạm pháp luật hay không?

Quy định chặt chẽ, đủ căn cứ xử lý

Bộ Công an cho hay, điều 321 bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội đánh bạc như sau: người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Như vậy, hành vi đánh bạc được biểu hiện dưới bất kỳ hình thức nào, được - thua bằng tiền mặt hay dùng hiện vật để quy đổi. Hiện vật có thể là kẹo, hạt dưa, bánh quy, vàng, bạc, đá quý, xe máy, ô tô... Hiện vật có sau khi chơi được quy đổi ra bằng tiền mặt từ 5 triệu đồng trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Tất cả trường hợp thắng thua bằng hiện vật rồi đổi thành tiền mặt thực chất đều là hành vi đánh bạc và đây là hành vi bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", Bộ Công an cho hay.

Nhận định thêm về vấn đề này, luật sư Hà Công Tâm, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng đánh bài là một hình thức giải trí phổ biến. Tuy vậy, trò chơi này rất dễ bị "biến tướng" thành vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi đánh bạc.

"Nếu bạn bè, người thân chơi bài chỉ với mục đích giải trí thì sẽ không vi phạm; nhưng nếu chơi mà có cá cược, có mục đích ăn tiền, có dấu hiệu đánh bạc trái phép thì có thể bị xử lý theo pháp luật", luật sư Tâm nói.

Vẫn theo luật sư, đánh bạc là hành vi nguy hiểm, xâm phạm trật tự xã hội; không chỉ ảnh hưởng xấu đến gia đình và cá nhân người chơi mà còn có thể là nguyên nhân của các tệ nạn và tội phạm khác.