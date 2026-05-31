Danh ca Bảo Yến và nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc

Sau khi diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, true Concert 2026 - Tình Đất với sự trở lại của danh ca Bảo Yến bên cạnh nhiều nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, Thùy Chi, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz sẽ lên sóng VTV1 vào lúc 20 giờ 10 ngày 31.5.

Các nghệ sĩ trong đêm nhạc Ảnh: BTC

Tiếp nối hành trình của các chủ đề Nước (2019) và Thanh âm của thiên nhiên (2021), chương trình nghệ thuật true Concert 2026 lấy Đất làm cảm hứng xuyên suốt. Đêm nhạc được chia thành 5 phần gồm Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng và Tình Đất, kết nối bằng âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu để tạo nên mạch cảm xúc liền mạch.

Chia sẻ về chương trình, tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết ê kíp mong muốn truyền tải tinh thần yêu thiên nhiên, sống hài hòa và biết trân quý "mẹ thiên nhiên" qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Theo ông, Tình Đất không chỉ là chủ đề nghệ thuật mà còn gợi cảm giác về sự che chở, nuôi dưỡng và bình yên như cách thiên nhiên luôn hiện diện trong đời sống con người.

Một trong những điểm nhấn là tiết mục Mãi nương tựa bên người do Pia Linh và nhóm Oplus thể hiện. Phan Mạnh Quỳnh mang đến hai ca khúc Hoa mặt trời và Từ đó với màu sắc quen thuộc gắn liền thiên nhiên và ký ức đời sống. Nghệ sĩ trẻ Marzuz đem đến không gian âm nhạc đương đại với Nước sâu... Đặc biệt, sự xuất hiện của danh ca Bảo Yến với ca khúc Tình cây và đất mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Giữa không gian âm nhạc đương đại và những giọng ca trẻ, chất giọng giàu trải nghiệm của nữ danh ca tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ nghệ sĩ. Tiết mục không chỉ gợi nhắc ký ức âm nhạc mà còn khiến chủ đề Tình Đất thêm sâu sắc bởi cảm giác về sự tiếp nối của cảm xúc và những giá trị được lưu giữ theo thời gian.