Danh ca Françoise Hardy chủ nhân ca khúc 'Tous Les Garçons et Les Filles' qua đời

Con trai Françoise Hardy - Thomas Dutronc - cũng là một nhạc sĩ, đã thông báo về sự ra đi của bà trên tài khoản Instagram, đăng một bức ảnh em bé chụp cùng mẹ và viết: "Maman est partie" (Mẹ đã đi rồi).

Françoise Hardy đã chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch và thanh quản trong hai thập kỷ qua, theo Variety.

Ảnh chụp Françoise Hardy tháng 2.1968 VARIETY

Năm 2023, tạp chí Rolling Stone đã xếp Hardy ở vị trí thứ 162 trên bảng xếp hạng những ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại. Bà là nghệ sĩ người Pháp duy nhất có mặt trong danh sách. Cây bút Will Hermes đã viết rằng Hardy "là hình ảnh thu nhỏ của sự tươi mát của Pháp với một giọng hát đầy sức sống, thoang thoảng như làn khói của xứ Gauloise". Hermes nhận định hàng chục album đã phát hành của bà "khiến chủ nghĩa hiện sinh nghe có vẻ tao nhã đến mức không thể tưởng tượng được".

Françoise Hardy cũng là người mẫu, nhà thiết kế và diễn viên, được khán giả Mỹ nhớ đến nhiều nhất với bộ phim Grand Prix của John Frankenheimer năm 1966. Sự xuất hiện trên màn ảnh của cô kéo dài 13 năm, từ Castle in Switzerland năm 1963 của đạo diễn Roger Vadim đến If I Had to Do It All Over Again năm 1976 của đạo diễn Claude Lelouch.

Françoise Hardy trình bày ca khúc Tous Les Garçons et Les Filles

"Tôi rất ngây thơ và là một phụ nữ được giáo dục tốt", Hardy nói với tờ The New York Times vào năm 2018, mô tả sự nghiệp điện ảnh mà bà cảm thấy không phù hợp. "Tôi không biết làm cách nào để từ chối lời mời của các đạo diễn phim nổi tiếng. Tuy nhiên, tôi thích âm nhạc hơn điện ảnh. Âm nhạc cho phép bạn đi sâu vào bản thân và cảm giác của mình, trong khi điện ảnh là đóng một vai, vào vai một nhân vật có thể cách xa bạn hàng dặm".

Françoise Hardy có bản hit đầu tiên: Tous Les Garçons et Les Filles vào năm 1962, khi mới 18 tuổi. Bà có cú đột phá lớn bằng ca khúc tiếng Anh vào năm 1968: It Hurts to Say. Bài Goodbye Emmanuelle được Serge Gainsbourg viết giúp bà giành vị trí số 1 ở Anh cũng như tại quê hương. Bà nổi tiếng với các ca khúc: Comment Te Dire Adieu, Le Temps de l'Amour…

Françoise Hardy xuất hiện năm 2012 THE GUARDIAN

Nữ danh ca sinh năm 1944, hát bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Đức, thu hút sự ngưỡng mộ từ hàng ngũ những ngôi sao lớn nhất thế giới. Bob Dylan là một trong những người ngưỡng mộ Françoise Hardy, gửi đến bà một bài thơ viết trên bìa sau album đầu tiên của ông: Another Side of Bob Dylan. Hardy từng kể, khi đến Paris để biểu diễn buổi hòa nhạc đầu tiên, Bob Dylan đã từ chối quay lại sân khấu trừ khi bà đồng ý gặp ông.

Vào năm 2018, sau khi phải chịu đựng thêm một loạt vấn đề về sức khỏe, Françoise Hardy đã trở lại âm nhạc lần sau cùng, phát hành album thứ 28 Personne d'Autre (Nobody Else) và xuất bản cuốn tự truyện The Despair of Monkeys and Other Trifles.