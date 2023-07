Jane Birkin - Nàng thơ của Serge Gainsbourg

Sự ra đi của Jane Birkin được nhiều người trên thế giới thương tiếc. Cùng với Brigitte Bardot, Françoise Hardy và Catherine Deneuve, Jane Birkin là một trong những phụ nữ cuối cùng còn sót lại của thập niên 1960, khơi dậy sự quan tâm toàn cầu đối với văn hóa Pháp.

Độc đáo là Jane Birkin không sinh ra ở Pháp. Bà ra đời ở khu Marylebone, London nên nói tiếng Pháp với giọng Anh. Đối với người Pháp, bà là hiện thân cho sức quyến rũ kỳ lạ, được hình thành từ nhiều thập kỷ trước mà đôi khi bà luôn phải cố vật lộn để thoát ra.

Jane Birkin là nàng thơ của thiên tài âm nhạc, ngôi sao điện ảnh Pháp Serge Gainsbourg BBC

Jane Birkin là nàng thơ của thiên tài âm nhạc, ngôi sao điện ảnh Pháp Serge Gainsbourg. Bà từng chụp ảnh bìa cho album Histoire de Melody Nelson của Gainsbourg với bộ tóc giả màu đỏ, mặc quần jeans xanh lưng thấp, ôm một con khỉ nhồi bông che ngực trần.

Jane Birkin gặp Serge Gainsbourg trên phim trường Slogan, một tác phẩm hài vui nhộn ra rạp năm 1969, kể về một giám đốc tuổi trung niên Serge Fabergé (Serge Gainsbourg đóng) bị cám dỗ, bỏ rơi người vợ đang mang thai Françoise (Andréa Parisy) sau khi phải lòng một phụ nữ Anh trẻ hơn nhiều tuổi Evelyne (do Jane Birkin thủ vai).

Jane Birkin từng khỏa thân trong phim Blow-Up của đạo diễn Ý Michelangelo Antonioni và đóng vai một thiếu nữ ngây thơ bị ngôi sao Alain Delon dụ dỗ trong La piscine.

Tuy không được đào tạo cũng như không có khả năng biến hóa bản thân cho một vai diễn, nhưng Birkin sở hữu phẩm chất ngôi sao hiếm có, rất khó tả. Khi khán giả nhìn Jane Birkin trên màn bạc, họ nhìn ra nhân vật mà bà thủ diễn khiến khán giả tin rằng đó là con người thật của nữ diễn viên.

Jane Birkin (phải) và con gái Charlotte Gainsbourg VARIETY

Nghịch lý là chìa khóa mang lại sự hấp dẫn cho Birkin. Bà là một "con búp bê" được "nhào nặn" bởi những người đàn ông nổi tiếng trong suốt cuộc đời hay là một nghệ sĩ với tài năng bẩm sinh? Cả hai đều đúng.

Cuốn nhật ký của Birkin, được thu thập và xuất bản dưới tên Nhật ký Munkey, tiết lộ ít hơn so với những gì người hâm mộ muốn biết.

Quay trở lại những năm 1960 và 1970, Jane Birkin là hiện thân của một biểu tượng tình dục mới. Trong khi Bardot khêu gợi thì Birkin lại theo phong cách tomboy (tiếng Pháp là garçonne), thể hiện trong album Histoire de Melody Nelson của Serge Gainsbourg.

Cao, mảnh khảnh, Jane Birkin không hề cho rằng mình hấp dẫn. Tất nhiên, công chúng không đồng ý. Jane Birkin với đôi mắt xanh vẫn xuất hiện năm này qua năm khác trong điện ảnh Pháp, tất cả chỉ vì cô đồng ý đóng vai nữ thần vị thành niên của Serge Gainsbourg.

Jane Birkin trong phim Je t'aime moi non plus IMDb

Mặc dù rất nhút nhát trong đời thực, Jane Birkin lại nỗ lực hết mình vì nghệ thuật. Bà từng đóng vai một người phục vụ quán ăn thuộc giới tính thứ ba để quyến rũ một tài xế xe tải đồng tính trong bộ phim đầu tay do Gainsbourg làm đạo diễn là Je t'aime moi non plus (như tên bài hát) ra rạp năm 1976. Gainsbourg đã cân nhắc việc tự mình đóng vai gã tài xế xe tải nhưng cuối cùng chọn Joe D'Allesandro.



Jane Birkin là biểu tượng thời trang Pháp ngay từ khi khởi nghiệp. Giai đoạn giữa cuộc đời, với trí thông minh và đẳng cấp, Jane Birkin xây dựng bức tường bao quanh những bí mật đời mình khiến bà càng trở nên hấp dẫn hơn.