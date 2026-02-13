Danh ca Giao Linh: 'Tôi từng ngồi xe... chở heo đi diễn tết'

Trong ký ức người Việt, tết là mùi hương trầm, là sắc thắm hoa mai, hoa đào và những mâm cơm sum vầy. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được cái tết trọn vẹn ấy. Thấu hiểu điều này, chương trình nghệ thuật thiện nguyện Mùi khói bếp mùa 2 - chủ đề "Hương vị quê nhà" được thực hiện như một lời sẻ chia, với mong muốn mang đến hơi ấm tinh thần cho bà con.

Xuất hiện trong đêm nhạc với tà áo dài đằm thắm, danh ca Giao Linh - nữ hoàng sầu muộn của dòng nhạc bolero đã mang đến những giai điệu đi cùng năm tháng. Ở tuổi 77, giọng hát của bà vẫn nồng nàn, da diết khi thể hiện ca khúc kinh điển Vùng lá me bay đã gắn bó với bà suốt hơn 56 năm qua.

Danh ca Giao Linh thể hiện ca khúc kinh điển "Vùng lá me bay" trong không gian lắng đọng, gợi nhắc những ký ức tết xưa và nỗi niềm hoài cổ Ảnh: BTC

Đặc biệt, trong phút trải lòng cùng khán giả, nữ danh ca bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm khó quên trong hành trình làm thiện nguyện. Bà cho biết đã đồng hành cùng chương trình Tiếng hát vì người nghèo suốt 20 năm qua, mang lời ca đến nhiều vùng quê từ Nam ra Bắc.

"Khi nhớ tết, tôi nhớ những chuyến đi về miền quê nghèo. Có lần đi diễn ở tỉnh xa, tôi và cha Nguyễn Sang phải ngồi trên xe chở heo mới vào được đến nơi để biểu diễn cho bà con. Nhưng chính những khoảnh khắc gian khó đó làm nghề ca hát của mình thêm ý nghĩa", danh ca Giao Linh xúc động chia sẻ. Với bà, sân khấu không cần hào nhoáng, chỉ cần có khán giả và tình người, nơi đó đã là thánh đường.

Hương vị quê nhà trong đêm nhạc thiện nguyện Mùi khói bếp

Không chỉ Giao Linh, đêm nhạc còn có sự góp mặt của danh ca Họa Mi. Bà mang đến không khí xuân rộn ràng qua nhạc phẩm Mộng chiều xuân và Gái xuân. Chia sẻ về cơ duyên đến với các hoạt động thiện nguyện, Họa Mi cho biết chính danh ca Giao Linh là người đã kết nối bà với chương trình từ năm 2016.

"Ban đầu tôi sợ hát không được vì mình không phải người Công giáo, nhưng cha Nguyễn Sang động viên rằng chương trình không phân biệt tôn giáo. Điều đó khiến tôi rất vui và thấy việc dùng lời ca tiếng hát để sẻ chia với bà con là trách nhiệm và hạnh phúc của người nghệ sĩ", danh ca Họa Mi bộc bạch.

Đêm diễn tại Vũng Liêm còn có sự tham gia của ca sĩ Thùy Dương với Đoản ca xuân, cùng các tiết mục của linh mục Nguyễn Sang, ca đoàn địa phương và đội lân thiếu nhi. Không khí đêm nhạc trở nên gần gũi như một bữa cơm tất niên khi người dân không chỉ là khán giả mà còn trực tiếp tham gia biểu diễn, xóa nhòa ranh giới giữa nghệ sĩ và công chúng.

Đạo diễn Jos Tuấn Dũng và danh ca Giao Linh trong đêm nhạc thiện nguyện "Mùi khói bếp" 2 Ảnh: BTC

Đạo diễn Jos Tuấn Dũng cho biết để Mùi khói bếp mùa 2 được sáng đèn là cả một hành trình đầy thử thách. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc vận động kinh phí để vừa đảm bảo chất lượng nghệ thuật, vừa có quà tết thiết thực cho bà con là áp lực không nhỏ.

"Tôi mang ơn những đơn vị tài trợ, các sơ, các em thiếu nhi và nhiều ân nhân đã tiếp thêm động lực. Bản thân tôi cũng đi lên từ gian khó nên rất thấu hiểu nỗi lo của bà con những ngày giáp Tết. Tôi cố gắng 'góp gió thành bão', ai có quà góp quà, ai có kinh phí góp kinh phí, để mang không chỉ vật chất mà còn là món ăn tinh thần, hơi ấm tình người đến với bà con quê mình", nam đạo diễn trải lòng.