Danh ca Khánh Hà: 'Cát sê đi hát mua được 11 căn nhà'

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống âm nhạc, danh ca Khánh Hà chinh phục khán giả từ thập niên 1970 bằng chất giọng quyến rũ, giàu nội lực và đậm dấu ấn cá tính riêng. Hiện tại, dù đã bước sang độ tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn.

Danh ca Khánh Hà (tên thật Lữ Thị Khánh Hà) sinh năm 1953 tại Đà Lạt, là một trong những giọng ca nữ biểu tượng của nền tân nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Bà sinh ra trong một gia đình mang đậm truyền thống nghệ thuật: cha là nhạc sĩ Lữ Liên, cùng các anh chị em đều là những danh ca nức tiếng như Tuấn Ngọc, Anh Tú, Lưu Bích, Thúy Anh…

Khánh Hà chạm ngõ nghệ thuật từ năm 16 tuổi, ghi dấu ấn đầu tiên qua các ca khúc nhạc ngoại. Sau khi sang Mỹ định cư, sự nghiệp của bà thăng hoa rực rỡ. Bên cạnh âm nhạc, Khánh Hà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn hơn 30 năm cùng người chồng kém 13 tuổi - ca sĩ Tô Chấn Phong.

Ở tuổi ngoài 70, nữ danh ca vẫn duy trì nếp sống kỷ luật, giữ gìn sắc vóc trẻ trung, phong cách thời trang ấn tượng và luôn cháy hết mình mỗi khi bước lên sân khấu ẢNH: NGỌC NGUYÊN

Thu nhập khủng của danh ca Khánh Hà

Bên cạnh bí quyết giữ lửa hôn nhân, danh ca Khánh Hà thẳng thắn chia sẻ về quan điểm tiền bạc và cuộc sống hiện tại với sự dí dỏm, chân thành quen thuộc. Với bà, tiền bạc dĩ nhiên luôn là điều ai cũng yêu thích, đơn giản vì nó gắn liền với những niềm vui rất đời thường như mua sắm. Tuy nhiên, khi nói đến chuyện mưu sinh bằng nghề, nữ danh ca lại nhẹ nhàng cho biết bản thân không quá áp lực. Mọi gánh vác trong cuộc sống đã có chồng - nhạc sĩ Tô Chấn Phong quán xuyến, để bà được thảnh thơi theo đuổi đam mê ca hát.

Ở tuổi không còn trẻ, Khánh Hà vẫn giữ tinh thần làm nghề đầy nhiệt huyết. Bà bộc bạch sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu chừng nào giọng hát còn ổn định, ngoại hình còn phù hợp và quan trọng nhất là vẫn được khán giả yêu thương, yêu cầu. Với bà, đó không chỉ là công việc mà còn là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ.

Nói về tài sản, nữ danh ca hài hước phủ nhận chuyện sở hữu "mười căn nhà", thậm chí còn đùa vui rằng "chắc là mười một căn". Nhưng phía sau câu nói nửa thật nửa đùa ấy lại là một thực tế khác: kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu không ít. Bà thừa nhận bản thân có xu hướng chi tiêu theo cảm xúc, "thích là mua", nên đôi khi không tích lũy được như kỳ vọng. Theo Khánh Hà, nếu biết tính toán và đầu tư sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác. Tuy vậy, bà vẫn nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng, bởi mỗi người đều có một "con số" riêng trong cuộc đời, và quan trọng là sống vui với những gì mình đang có.