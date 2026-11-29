Tối 28.11, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), Hồ Văn Cường tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Bước, đánh dấu cột mốc 10 năm kể từ khi trở thành quán quân Thần tượng âm nhạc nhí 2016. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ từng đồng hành, dìu dắt nam ca sĩ, trong đó đáng chú ý là danh ca Ngọc Sơn với những chia sẻ về học trò và mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường với cố ca sĩ Phi Nhung.

Ngọc Sơn nhắc đến Phi Nhung, bảo vệ Hồ Văn Cường trên sân khấu

Trong phần giao lưu tại liveshow Bước, danh ca Ngọc Sơn bày tỏ sự xúc động khi góp mặt trong cột mốc đặc biệt của Hồ Văn Cường. Ông dành nhiều lời nhận xét về người học trò, cho rằng nam ca sĩ là người hiền lành, thậm chí "hiền gấp 10 lần" mình.

Đáng chú ý, khi nhắc đến những thông tin từng xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn cho biết ông chỉ muốn nói một lần và không nhắc lại thêm. Nam danh ca khẳng định Hồ Văn Cường rất thương mẹ, Phi Nhung cũng là một người tốt. Theo ông, tình cảm mẹ con giữa hai người sẽ mãi mãi bền chặt.

Đặc biệt, Ngọc Sơn tuyên bố: "Ai đụng tới Hồ Văn Cường là coi như đụng đến tôi". Phát ngôn này nhận được sự chú ý của khán giả tại đêm diễn, cho thấy tình cảm và sự quan tâm mà nam danh ca dành cho người học trò.

Trước những chia sẻ của đàn anh, Hồ Văn Cường gửi lời cảm ơn đến "bác Sơn" vì đã hỗ trợ, chỉ dạy và đồng hành với mình trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sự xuất hiện của Ngọc Sơn cùng màn song ca với Hồ Văn Cường trở thành điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn, đặc biệt khi nam danh ca nhắc lại câu chuyện tình cảm gia đình và những người đã đồng hành với học trò.

Danh ca Ngọc Sơn dành nhiều lời động viên cho Hồ Văn Cường tại liveshow đầu tiên của nam ca sĩ ẢNH: BTC

Hồ Văn Cường thử sức với tân cổ giao duyên

Với tên gọi Bước, liveshow được xây dựng như một dấu mốc nhìn lại hành trình trưởng thành của Hồ Văn Cường. Chương trình mở màn bằng liên khúc Lý đất giồng - Tiền Giang quê tôi, gợi nhắc quê hương và ca khúc đầu tiên nam ca sĩ từng trình diễn trên truyền hình. Tiếp đó, anh đưa khán giả trở về với thế mạnh dân ca Nam bộ qua các liên khúc Đàn sáo Hậu Giang - Trở lại Bạc Liêu, Về miền tây - Phiên chợ sông - Miền tây quê tui.

Một trong những cuộc hội ngộ đáng chú ý là tiết mục Bà năm với NSƯT Phi Điểu. Sau 10 năm kể từ những ngày đầu được khán giả biết đến, Hồ Văn Cường có dịp đứng chung sân khấu với nghệ sĩ từng dành nhiều tình cảm cho mình. NSƯT Phi Điểu nhận xét chương trình có nhiều điều mới mẻ, cho thấy sự tiến bộ của nam ca sĩ và nhắn nhủ anh tiếp tục vững vàng trên con đường nghệ thuật.

Hồ Văn Cường hội ngộ NSƯT Phi Điểu trong tiết mục Bà Năm tại liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát ẢNH: THÁI THẮNG

Đặc biệt, liveshow đánh dấu lần đầu Hồ Văn Cường chuẩn bị một tiết mục tân cổ giao duyên để trình diễn chính thức trên sân khấu. Với sự hướng dẫn của NSƯT Phượng Hằng, nam ca sĩ thể hiện tác phẩm có phần tân nhạc của nhạc sĩ Sơn Hạ và phần cổ nhạc do soạn giả Hoàng Song Việt thực hiện. NSƯT Phượng Hằng dành lời khen cho chất giọng cũng như sự chăm chỉ tập luyện của Hồ Văn Cường.

NSƯT Phượng Hằng và Hồ Văn Cường thể hiện tiết mục tân cổ giao duyên lần đầu tại liveshow ẢNH: THÁI THẮNG

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của Jayden, người bạn từng tham gia Vietnam Idol Kids 2016. Cả hai cùng trình diễn Quê hương - Quê nhà, gợi lại tình bạn từ những ngày còn là thí sinh của cuộc thi. Trong khi đó, ca sĩ Thanh Ngọc - giám khảo khách mời của Thần tượng âm nhạc nhí 2016 - hội ngộ Hồ Văn Cường qua ca khúc Lời ru của mẹ. Màn kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng qua liên khúc bolero cũng mang đến một màu sắc khác cho chương trình.

Bên cạnh dân ca và bolero, Hồ Văn Cường còn thử sức với những tiết mục trẻ trung hơn như Bốn vạn lần sầu, Người lạ thoáng qua. Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, tác giả ca khúc Bốn vạn lần sầu, cũng xuất hiện bất ngờ trên sân khấu và tặng quà cho nam ca sĩ.

Khép lại chương trình, hình ảnh những lá thư người hâm mộ gửi tặng Hồ Văn Cường trong suốt 10 năm được chuyển hóa thành những chiếc chong chóng, tạo điểm nhấn cho tiết mục Nếu một mai tôi bay lên trời. Khán giả cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc kết nối giữa nam ca sĩ và những người đã đồng hành với anh từ những ngày đầu.

Hồ Văn Cường trình diễn Nếu một mai tôi bay lên trời trong không gian sân khấu được tạo nên từ những lá thư người hâm mộ gửi tặng anh ẢNH: THÁI THẮNG

Với Hồ Văn Cường, đêm nhạc không chỉ là dịp kỷ niệm 10 năm ca hát mà còn là cơ hội gặp lại những người từng đồng hành, tri ân những người hỗ trợ và cảm ơn khán giả đã dành tình cảm cho mình.