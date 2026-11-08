Hồ Văn Cường chia sẻ tin vui trước thềm liveshow 10 năm ca hát

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Văn Cường chia sẻ tin vui liên quan đến liveshow Bước kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát. Sau thời gian mở bán, giọng ca Bà năm cho biết toàn bộ vé trong đêm nhạc đã được bán hết. Đây là một động lực lớn cho quán quân Thần tượng âm nhạc nhí trong giai đoạn anh đang tất bật chuẩn bị cho cột mốc đặc biệt này.

Hồ Văn Cường đánh dấu cột mốc nghệ thuật bằng liveshow Bước Ảnh: NVCC

Hồ Văn Cường chia sẻ: “Lần đầu tiên tổ chức liveshow riêng, Cường có rất nhiều bỡ ngỡ, lo lắng và cả những hoài nghi. Cường thật sự không ngờ rằng chỉ chưa đầy một tháng mở bán, toàn bộ vé của liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát đã được khán giả yêu thương đón nhận và sold out”.

Hiện tại, Hồ Văn Cường cùng ê kíp đang bước vào giai đoạn nước rút, tất bật tập luyện và chuẩn bị thật kỹ cho từng tiết mục. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc làm việc cùng nghệ sĩ cải lương Phượng Hằng, đạo diễn Lê Việt… để có được những màn trình diễn ấn tượng cho đêm nhạc đặc biệt trong sự nghiệp nghệ thuật.

Hồ Văn Cường sau 10 năm ca hát

Giọng ca 10X bộc bạch liveshow Bước là dịp để anh nhìn lại hành trình 10 năm, đồng thời cũng là cơ hội để nam ca sĩ được gặp lại những người đã luôn bên cạnh mình. “Với Cường, đây không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là dịp để tri ân tình cảm mà cô chú, anh chị đã dành cho mình suốt chặng đường vừa qua. Cường hy vọng âm nhạc và những màn trình diễn trong đêm ấy sẽ mang đến thật nhiều cảm xúc cho cả nhà”, nam ca sĩ bộc bạch.

Hồ Văn Cường trưởng thành hơn sau 10 năm gắn bó với các hoạt động nghệ thuật Ảnh: BTC MLTY

10 năm qua, từ một cậu bé yêu dân ca nhưng có phần rụt rè tại một cuộc thi âm nhạc, Hồ Văn Cường cho thấy sự trưởng thành hơn trong nghề. Do đó, Bước với nam ca sĩ không chỉ là cột mốc nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn mở ra những kỳ vọng để giọng ca 10X tiếp tục có những bước tiến mới trong sự nghiệp. “Cường mong chặng đường phía sau cột mốc 10 năm, với hình ảnh một chàng trai trưởng thành hơn, sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương và đón nhận của khán giả”, anh nói.

Sau 10 năm, khán giả vẫn nhớ hình ảnh cậu bé dân ca bật khóc trong một chương trình về ca hát. Nhắc lại thời điểm đó, nam ca sĩ cho biết: "Đó là thời điểm Cường mới chập chững theo nghề, nhận được tình yêu thương của mọi người. Lúc mới bước ra khỏi cuộc thi, Cường còn khá nhỏ nên suy nghĩ vẫn đơn giản, vô tư lắm, chưa thấy được những áp lực khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp".

Nam ca sĩ nói thêm khi nhìn về cột mốc đó, anh bày tỏ sự biết ơn khi đã vững vàng, trung thành với con đường nghệ thuật mà mình lựa chọn. Tiết lộ thêm về liveshow Bước, Hồ Văn Cường bật mí bản thân sẽ có những tiết mục gợi nhớ lại thời điểm mới vào nghề. "Đây là dịp để tôi cảm ơn phiên bản cũ, đồng thời tri ân những khán giả đã yêu thương, ủng hộ", anh cho hay.