Danh ca Thái Châu nghẹn ngào nhớ nhạc sĩ Lam Phương

Tập 7 Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Mỹ Đăng, Huy Quang và Nhã Trang. Họ sẽ cùng thể hiện những ca khúc xoay quanh chủ đề Vọng âm xưa, dưới sự đánh giá của danh ca Thái Châu, ca sĩ Đông Đào và ca sĩ Hồ Trung Dũng.

Trong chương trình, thí sinh Huy Quang chọn ca khúc Giọt lệ sầu của nhạc sĩ Lam Phương để chinh phục ban giám khảo. Anh cho thấy sự đầu tư chỉn chu của mình, với mong muốn mang đến màn trình diễn có màu sắc lãng mạn trên sân khấu Hãy nghe tôi hát.

Huy Quang mang đến màu sắc mới cho ca khúc Giọt lệ sầu - bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lam Phương Ảnh: NSX

Chia sẻ xúc động của danh ca Thái Châu

Là người từng có cơ hội thể hiện nhiều sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương, Thái Châu bày tỏ sự xúc động khi nghe lại ca khúc này. Bên cạnh đó, nam danh ca chia sẻ những kỷ niệm đẹp với cố nhạc sĩ và cho biết bản thân đặc biệt yêu thích phần hòa âm của tiết mục.

Trên sân khấu, danh ca Thái Châu nghẹn ngào bộc bạch: “Khi tôi bước vào nghề, nhạc sĩ Lam Phương đã chú ý đến chất giọng của tôi, với “gu” âm nhạc của tôi. Anh ấy viết riêng cho tôi rất nhiều ca khúc, khiến tôi rất hạnh phúc. Anh Lam Phương cũng đã bỏ chúng ta đi rồi, ngày hôm nay khi nghe ca khúc này, tôi lại nhớ đến anh. Và cũng nhờ những tác phẩm của anh mà giúp thế hệ trẻ ngày càng ghi điểm trước khán giả”.

Danh ca Thái Châu không ngần ngại bày tỏ niềm yêu thích cho phần thể hiện saxophone trong bản phối Giọt lệ sầu. Ông nhận xét thêm về tiết mục của đàn em: “Đoạn giang tấu nghe tình tứ và chạm cảm xúc. Huy Quang có chất giọng đẹp, nhưng tôi nghĩ em đang dùng hơi nhiều những chỗ nấc nghẹn. Nếu điểm nhấn xuất hiện quá nhiều thì sẽ không còn đặc biệt nữa. Hãy dành nó cho một khoảnh khắc thật đắt giá để khán giả nhớ mãi”.

Danh ca Thái Châu xúc động nhắc nhớ kỷ niệm với cố nhạc sĩ Ảnh: NSX

Trong khi đó, ca sĩ Đông Đào đánh giá cao chất giọng của Huy Quang và cho rằng nam ca sĩ đang sở hữu nhiều tiềm năng ở dòng nhạc trữ tình. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng nhắc nhở việc sáng tạo cần đi cùng sự tinh tế để chạm đến người nghe.

Đông Đào nhắn nhủ: “Giọng hát của em rất tốt. Chỉ có điều do chúng ta chưa có nhiều trải nghiệm ở dòng nhạc này. Những điểm nhấn cảm xúc em cần được cân nhắc kỹ hơn. Chỉ cần một hoặc hai chỗ thật đắt là đủ khiến khán giả nhớ lâu. Đóng đinh thì phải thật chắc để người nghe không thể quên”.

Trong khi đó, giám khảo Hồ Trung Dũng lại ấn tượng với sự tự nhiên trong cách thể hiện của Huy Quang: “Tôi nghe em hát rất thoải mái, rất dễ chịu, giống như đang nghe một bản thu đã hoàn chỉnh. Tuy nhiên khi bước vào cuộc thi, đôi khi mình phải chấp nhận thử thách bản thân nhiều hơn để tạo ra những khoảnh khắc khiến giám khảo phải bất ngờ”.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng cho rằng phần trình diễn của Huy Quang khá đồng đều từ đầu đến cuối. Nếu có thêm những cao trào được tính toán kỹ lưỡng, tiết mục sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Kết thúc phần thi, Huy Quang nhận hai điểm 9,75 từ giám khảo danh ca Thái Châu và Đông Đào. Trong khi đó, số điểm của Hồ Trung Dũng sẽ được công bố sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi tại Hãy nghe tôi hát.