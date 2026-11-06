Danh ca Thái Châu thẳng thắn góp ý cô gái hát nhạc Trịnh vì thiếu cao trào

Tập 6 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Nam Thành, Tăng Vịnh Nghi và Đào Trung Tín. Các thí sinh thể hiện những câu chuyện giàu cảm xúc qua những sáng tác của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Hồ Lệ Thu và nhạc sĩ Nguyễn Quang.

Trong đêm tranh tài, Tăng Vịnh Nghi thể hiện ca khúc Biết đâu nguồn cội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trên sân khấu, nữ thí sinh hóa thân thành một thiếu nữ vừa trở về sau chuyến trẩy hội và tình cờ ghé qua bến sông quen thuộc. Tại đây, cô gặp lại đôi vợ chồng lớn tuổi.

Tăng Vịnh Nghi chọn một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để tranh tài Ảnh: NSX

Cuộc trò chuyện hóm hỉnh giữa hai nhân vật này khiến thiếu nữ nhận ra sự đổi thay của thời gian. Từ hình ảnh bến sông, chuyến đò và ánh trăng, câu chuyện mở rộng thành những suy ngẫm về kiếp nhân sinh, nơi con người đôi khi mải mê chạy theo tiền tài, danh vọng mà quên mất nguồn cội và ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

Giám khảo góp ý cho bài thi của Tăng Vịnh Nghi

Với phần thể hiện ca khúc, Tăng Vịnh Nghi được các giám khảo ghi nhận sở hữu chất giọng đẹp, tròn trịa và dễ nghe. Tuy nhiên, việc lựa chọn thể hiện một ca khúc nhạc Trịnh được xem là hướng đi mạo hiểm của nữ thí sinh, khi cô nhận được những góp ý thẳng thắn từ phía ban giám khảo.

Danh ca Thái Châu cho rằng bài hát có giai điệu và ca từ khá đơn giản nên người thể hiện cần tìm được cách hát riêng để tạo dấu ấn. Nam giám khảo gợi ý nữ thí sinh nên tăng thêm nét nhí nhảnh và mềm mại trong cách thể hiện, phù hợp với tinh thần ca khúc. “Tôi nghĩ em phải có cách hát cho nó khác một chút, để tạo được dấu ấn. Em cần thể hiện sự duyên dáng thêm một chút sẽ phù hợp với tiết tấu này”, ông nói.

Nữ thí sinh được khuyên nên biết cách tạo điểm nhấn cho màn trình diễn của mình Ảnh: NSX

Ca sĩ Hồ Lệ Thu cũng nhận xét Tăng Vịnh Nghi có giọng hát tốt, ngọt ngào. Tuy nhiên, cách thể hiện của nữ thí sinh chưa khiến cô cảm thấy hài lòng. Từ kinh nghiệm có được trong suốt những năm đứng trên sân khấu, Hồ Lệ Thu khuyên đàn em cần biết cách tạo cao trào cho bài thi, từ đó có thể bộc lộ được những ưu điểm về giọng hát đến với người nghe.

Hồ Lệ Thu nhấn mạnh rằng nhạc Trịnh Công Sơn tưởng chừng dễ hát nhưng thực chất đòi hỏi sự tinh tế trong cách xử lý. Danh ca Thái Châu cũng ghi nhận sự tiến bộ của các thí sinh khi bước ra khỏi vùng an toàn của dòng nhạc trẻ để thử sức với những ca khúc kinh điển. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Quang lưu ý các giọng ca trẻ cần đặc biệt chú trọng ca từ, bởi chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể làm mất đi cảm xúc và ý nghĩa của bài hát.

Với riêng tiết mục của Tăng Vịnh Nghi, nhạc sĩ Nguyễn Quang đánh giá Biết đâu nguồn cội là một lựa chọn an toàn, trong khi ca từ lại mang nhiều ý nghĩa triết lý. Vì vậy, người hát cần có sự phân chia rõ ràng về cách thể hiện giữa các đoạn để người nghe cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm. Dù vậy, nam giám khảo vẫn dành lời khen cho chất giọng dễ thương, tròn trịa của Tăng Vịnh Nghi, đồng thời lưu ý nữ thí sinh cần chú ý hơn đến cột hơi.

Với tiết mục này, Tăng Vịnh Nghi nhận 9,5 điểm từ danh ca Thái Châu và nhạc sĩ Nguyễn Quang. Trong khi đó, ca sĩ Hồ Lệ Thu chấm 9 điểm. Với tổng số điểm 28, Tăng Vịnh Nghi xếp thứ 5 trong đêm thi, đòi hỏi cần phải nỗ lực, bứt phá hơn ở những vòng sau.