Cô gái xinh đẹp hát nhạc Trịnh, gợi nhớ danh ca Ngọc Lan là ai?

Tập 5 Người kể chuyện tình lên sóng với chủ đề Ru tình. Đêm thi là màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Chấn Minh, Phượng Tiên và Đỗ Thảo My. Họ thể hiện các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm danh ca Thái Châu, ca sĩ Hồ Lệ Thu và nhạc sĩ Nguyễn Quang.

Trong đêm tranh tài, Phượng Tiên gây chú ý khi chọn ca khúc Còn tuổi nào cho em - một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chinh phục ban giám khảo. Nữ thí sinh hóa thân thành một người phụ nữ ở tuổi xế chiều. Sau nhiều năm tần tảo nuôi dạy các con, bà bất ngờ gặp lại người chồng - vẫn giữ nguyên dáng vẻ trẻ trung của thuở đôi mươi. Cuộc hội ngộ đặc biệt khiến cô vừa hạnh phúc vừa mặc cảm khi nhận ra dấu vết thời gian đã in hằn trên gương mặt và dáng hình mình.

Phượng Tiên chọn thể hiện sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên sân khấu Người kể chuyện tình Ảnh: NSX

Trước sự ngượng ngùng của vợ, người chồng khẳng định vẻ đẹp không chỉ nằm ở tuổi thanh xuân mà còn hiện hữu trong những năm tháng hy sinh, vun vén cho gia đình. Sau đó, cô cất giọng ngọt ngào nhưng đầy sâu lắng, khơi gợi cảm xúc cho người xem. Thông qua tiết mục, Phượng Tiên mong muốn gợi lên nỗi niềm của người phụ nữ dành trọn cuộc đời cho chồng con nhưng đôi khi quên mất những tháng ngày dành riêng cho bản thân.

Giám khảo nói gì về bài thi của Phượng Tiên?

Phần diễn của Phượng Tiên nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng nhập vai và biểu đạt cảm xúc. Ca sĩ Hồ Lệ Thu thậm chí chia sẻ nữ giám khảo có cảm giác như đang thưởng thức một vở diễn sân khấu chuyên nghiệp. Giám khảo Hồ Lệ Thu đặc biệt ấn tượng Phượng Tiên với cách xử lý những nốt cao thanh nhẹ và âm sắc trầm khàn ở quãng thấp, gợi nhớ đến danh ca Ngọc Lan.

Tuy nhiên, Hồ Lệ Thu nói thêm: “Tôi phải nhắc lại một lần nữa, hát nhạc Trịnh Công Sơn phải rất đơn giản vì mang tính triết lý rất nhiều. Em có giọng hát lên cao thanh nhẹ, xuống thấp có chất khàn, làm tôi liên tưởng đến danh ca Ngọc Lan. Giọng em hay, nếu em hiểu đúng chất nhạc thì em hát sẽ rất hay”.

Được khen ngợi về giọng hát, Phượng Tiên nhận góp ý khi phần hòa âm chưa thật sự phù hợp Ảnh: NSX

Sang phần hát, Phượng Tiên thể hiện ca khúc bằng lối hát thiên về truyền cảm, chú trọng diễn đạt tâm tình của nhân vật. Nhạc sĩ Nguyễn Quang đánh giá đây là điểm mạnh đáng quý của nữ thí sinh, bởi không phải ca sĩ nào cũng có thể truyền tải tình cảm qua ca từ một cách rõ ràng.

Dù Phượng Tiên có lúc chưa bắt nhịp thật chắc, nam giám khảo vẫn ghi nhận sự bản lĩnh khi nhanh chóng điều chỉnh để tiếp tục tiết mục. Nam giám khảo khuyên đàn em nên cân nhắc phần hòa âm để phù hợp với chất giọng của mình hơn.

Giám khảo Thái Châu cũng đánh giá phần diễn xuất đúng sở trường của Phượng Tiên, đồng thời cho rằng những câu hát mở đầu rất truyền cảm. Tuy nhiên, nam danh ca lưu ý bản phối tương đối phức tạp khiến nữ thí sinh gặp khó trong việc giữ sự chủ động khi hát. “Phải cứng cáp, chững chạc lắm mới theo được phần hòa âm này. Trong khi nhạc của anh Trịnh Công Sơn lại rất giản dị. Cho nên bạn phải nghiên cứu phong cách của người sáng tác”, ông nhắn nhủ.

Với tiết mục này, Phượng Tiên nhận 9,25 điểm từ danh ca Thái Châu và nhạc sĩ Nguyễn Quang. Số điểm của ca sĩ Hồ Lệ Thu sẽ được công bố sau khi 3 thí sinh còn lại hoàn thành bài thi của mình.