Bản sao cố danh ca Ngọc Lan tiết lộ điểm trùng hợp kỳ lạ với thần tượng

Trong đêm chung kết của Biến hóa bất ngờ, Mỹ Oanh chọn thể hiện ca khúc Tuyết rơi và mashup Lại gần hôn anh - Mong một ngày anh nhớ đến em. Hóa thân thành cố danh ca Ngọc Lan, nữ thí sinh không chỉ ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào, trong trẻo mà còn bởi tinh thần không ngại làm mới mình với những màn khoe vũ đạo trên sân khấu. Phần trình diễn của cô khiến dàn giám khảo thích thú.

Mỹ Oanh vỡ òa khi giành chiến thắng ở Biến hóa bất ngờ ẢNH: NSX

Theo dõi bài thi, Đại Nghĩa bất ngờ khi Mỹ Oanh mang đến hình ảnh hoàn toàn khác so với những vòng tranh tài trước. Anh cho rằng đàn em đã thành công khi tái hiện hình ảnh cố danh ca Ngọc Lan trên sân khấu. Trong khi đó, Đông Đào cũng ngạc nhiên trước sự mới mẻ mà đàn em mang đến. Còn Nguyên Vũ bày tỏ: “Anh rất ngưỡng mộ danh ca Ngọc Lan nên tình yêu mến của anh dành cho em rất nhiều. Anh ngưỡng mộ giọng hát của em rất nhiều”.

Với bài thi này, Mỹ Oanh vượt qua Phương Quỳnh và Minh Phượng để trở thành quán quân Biến hóa bất ngờ. Chia sẻ về kết quả chung cuộc, nữ thí sinh bày tỏ niềm vui và hạnh phúc. Cô bộc bạch: "Cuộc thi này không chỉ giúp tôi mang giọng hát của mình đến với khán giả mà còn được hóa thân thành cố danh ca Ngọc Lan - thần tượng mà tôi rất ngưỡng mộ".

Sự trùng hợp kỳ lạ giữa Mỹ Oanh và cố danh ca Ngọc Lan

Thành tích tại Biến hóa bất ngờ được xem là cột mốc để Mỹ Oanh theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp ẢNH: NSX

Trong suốt quá trình tham gia Biến hóa bất ngờ, Mỹ Oanh đối diện với không ít thử thách, đặc biệt là những bình luận tiêu cực từ khán giả trong những vòng thi đầu. Thời điểm đó, nữ thí sinh bị "sốc", khóc nhiều nhưng nhờ sự động viên của ê kíp và các tiền bối nên dần vượt qua. "Tôi hiểu rằng đời sống âm nhạc sẽ có khen, có chê, mình phải mạnh mẽ để bước tiếp. Nhưng sau cuộc thi, tôi vui vì thêm một lần nữa hình ảnh của cố danh ca Ngọc Lan được trở lại với khán giả", cô bộc bạch.

Sinh ra tại Đắk Lắk trong một gia đình không ai theo đuổi nghệ thuật, thế nhưng từ nhỏ Mỹ Oanh đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc mỗi khi được cha đưa đi hát ở những buổi tiệc. Cơ duyên đưa Mỹ Oanh đến với Biến hóa bất ngờ khá tình cờ, khi cô được chính người em thân thiết là Phương Quỳnh giới thiệu và đăng ký để cả hai cùng thử sức. Cuối cùng, Mỹ Oanh giành ngôi vị quán quân, còn Phương Quỳnh đoạt giải quý quân. Sau cuộc thi, bản sao Ngọc Lan cho hay cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và ủng hộ nhau trong sự nghiệp nghệ thuật.

Từng vướng tranh luận trong thời gian đầu song Mỹ Oanh chinh phục khán giả qua từng vòng thi ẢNH: NSX

Sau chương trình, Mỹ Oanh dự định sẽ đầu tư những ca khúc cover bài hát của cố danh ca Ngọc Lan theo phong cách riêng của mình. Bên cạnh đó, cô cũng ấp ủ dự định thử sức với dòng nhạc khác, nhằm mang lại sự đa dạng cho bản thân và thoát khỏi những định kiến. Được mệnh danh là bản sao Ngọc Lan, đó vừa là hạnh phúc nhưng cũng vừa là áp lực đối với Mỹ Oanh. Bởi mỗi khi cô cất giọng, người nghe lập tức liên tưởng đến cố danh ca. Tuy nhiên ở một góc độ khác, nữ ca sĩ sinh năm 1993 cảm nhận đó cũng là một mối duyên lành khi giọng hát trời phú của cô giống hệt với cố danh ca.

Ngoài giọng hát, Mỹ Oanh còn có vị trí nốt ruồi ở vai giống hệt cố danh ca Ngọc Lan. Cô kể: “Một lần, tôi xem MV của cô Ngọc Lan và thấy tôi có nốt ruồi ở vai giống hệt cô. Ngoài ra, ngày tôi nhận được kết quả casting cũng là ngày giỗ của cô Ngọc Lan”. Ở tuổi 32, Mỹ Oanh bước vào hành trình âm nhạc khá muộn nhưng cô tin rằng điều này giúp tiếng hát của mình càng thêm nhiều trải nghiệm và cảm xúc. Ngôi vị quán quân Biến hóa bất ngờ chỉ mới là khởi đầu, đòi hỏi bản thân phải cố gắng hơn trong việc tìm chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.