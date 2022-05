Danh ca Thanh Tuyền: Thời của tôi nghề ca sĩ có giá hơn

Bây giờ ai cũng có thể làm ca sĩ

* Chào danh ca Thanh Tuyền, làm thế nào chị giữ được giọng hát ngọt ngào ở tuổi U.80?

- Danh ca Thanh Tuyền: Tôi nghĩ mình không có bí quyết gì cả. Giọng hát là bản năng, đam mê từ nhỏ của tôi rồi. Nghề nào cũng vậy, phải có đam mê và nỗ lực. Khi đã có được tình thương của khán giả, mình phải tôn trọng. Nhiều người tưởng mình nổi thì không quan tâm điều đó, riêng tôi, tôi rất để ý điều này.

* Bên cạnh giọng hát, Thanh Tuyền cũng khiến khán giả tò mò khi vẫn giữ sắc vóc cân đối. Bí quyết giữ dáng của chị là gì?

- Tôi cũng không có bí quyết gì hết (cười). Là ca sĩ nên tôi tập thở mỗi ngày. Muốn có hơi tốt thì phải tập luyện, sinh hoạt điều độ. Là nghệ sĩ yêu nghề thì phải biết giữ gìn hơi thở, sắc vóc. Đã có giọng hát hay thì phải biết dưỡng giọng, không được lơ là chuyện ăn uống, tập luyện. Nghề nào cũng vậy, đã yêu nghề thì phải tôn trọng nghề.

* Thanh Tuyền là một giọng hát hay, luôn khiến giới mộ điệu say lòng bởi tài năng âm nhạc. Làm thế nào mà chị chiếm được trái tim khán giả trong thời gian dài?

- Tôi suy nghĩ rất đơn giản. Những nghề khác như bác sĩ, kỹ sư tốn rất nhiều thời gian, học miệt mài đến 7 năm, 10 năm. Nhưng ở nghề này, tôi may mắn được ơn trên ban cho giọng hát. Ngoài ra, con đường tôi đi cũng gặp may mắn vì đúng lúc, đúng thời điểm và được khán giả chấp nhận. Nhiều khi tôi hay tâm sự với con dâu (Ngọc Huyền) rằng con có tài nhưng tài có duy trì được bao lâu thì cần nhiều yếu tố. Do đó con phải học cách trân trọng nghề và tình yêu khán giả. Họ là người cho con miếng cơm, cho con những vật chất, tài sản. Trên thực tế, nghề nào cũng phải học sự biết ơn.

Tôi quan niệm cuộc đời có những điều lớn lao và cả nhỏ bé. Nhưng đôi khi đừng nghĩ đến cái lớn nhiều quá, tôi bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, góp thành những thứ lớn lao. Tôi không bao giờ coi thường những thứ nhỏ bé. Mọi thứ phải xuất phát từ cái tâm trong nghề và tôi phải sống thật với nó.

Nghề này có hai mặt, đó là lúc vinh quang, lắm lúc lại có sự khen chê. Nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi chỉ quan tâm và hiểu rõ mình là ai. Đôi khi có nhiều người yêu mến mình một cách cực đoan. Chỉ một hành động nhỏ không vừa ý họ, từ cái yêu họ chuyển sang mắng chửi mình liền. Mỗi người có nhân sinh quan khác nhau. Tôi là nghệ sĩ, nhưng không có nghĩa tôi phải hạ mình để xin sự thương yêu của mọi người. Tôi chỉ dâng hiến trái tim và tiếng hát. Quý vị nào thương tôi, tôi xin cảm ơn. Không thương tôi, tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà đừng chửi.

Trong nghệ thuật, dù có hay hay dở thì đó cũng là phần thưởng của cuộc đời. Nghệ sĩ là người mang đến tiếng cười, niềm vui. Nhiều người nghĩ ca sĩ thế này thế nọ nhưng mà họ cũng như người bình thường thôi. Chỉ khác một cái là ca sĩ có được diễm phúc hơn người thường, phải làm việc rất cực khổ. Ngoài ra, có những người rất tài nhưng không có duyên với nghệ thuật. Nhiều người giỏi hơn tôi rất nhiều nhưng kiếp này, số này họ không có duyên với nghệ thuật.

Tôi may mắn sinh ra trong thế kỷ mà ca sĩ rất hiếm. Nhưng có điều ai cũng khác biệt, có chỗ đứng riêng. Còn bây giờ, theo phong trào hiện đại, ai cũng có thể làm ca sĩ được. Vì thế từ “ca sĩ” nghe không có giá trị, so với thời của tôi ngày xưa. Lúc đó, ca sĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, ngoài có tài người ta cũng rất chú trọng đạo đức, lễ độ. Nếu có tài mà vô đức thì không được chấp nhận. Không phải mang tiếng ca sĩ thì nghênh ngang.

Mỗi thời đại có những thay đổi khác nhau. Tôi thì thấy mình đã quá đủ. Từ nhỏ đến giờ, tôi nổi tiếng toàn báo chí đi kiếm tôi, chứ tôi không kiếm báo chí. Ngay cả nhạc sĩ cũng vậy.

* Trên ti vi, báo đài, nhiều nghệ sĩ tâm sự thời hoàng kim, họ có thể kiếm 5-6 cây vàng mỗi đêm đi hát. Theo chị, điều này có cơ sở không?

- Tôi thấy không nên nói ra những điều đó. Anh kiếm bao nhiêu thì tự anh biết. Không cần phải nói mỗi lần hát xong là có 5-7 cây vàng, tiền bỏ vào bao bố kéo về... Ai chứng minh điều đó?

Tôi cho rằng những điều này không nên nói ra vì nó không có giá trị. Giá trị nằm ở phẩm chất, tư cách của anh chứ không phải sự khoe khoang về vật chất hay xếp hạng theo mức cát sê...





Tôi sống rất chân thật và đi lên bằng chính đôi chân của mình. Tôi không thích kiểu báo phải khen tôi rồi tôi nhét tiền cho họ. Tôi rất kị điều đó. Tại sao phải đưa con rắn rồi kêu người ta nói con rồng.

Người đã có tài, có số mệnh sắp đặt theo ý trời thì không ai hạ mình được. Nhưng có tài mà không có đức thì chỉ được một giai đoạn. Tôi đã đi qua đoạn đường rất dài và chứng kiến nhiều câu chuyện.

Bây giờ, tôi đã về hưu nhưng còn phải lo đi hát kiếm tiền. Tôi nhìn quê hương của mình, thấy những mảnh đời bất hạnh mà thương. Tôi rất quan tâm đến người nghèo, chỉ mong đừng có ai sống khổ quá. Hạnh phúc không phải là giàu, nhà to cửa rộng. Hạnh phúc là bình an.

Tôi dạy con dâu Ngọc Huyền hoan hỉ trước sóng gió

* Tại sao chị không mua nhà ở bang California để gần con cháu và tiện làm việc hơn vì cộng đồng người Việt rất đông?

- Năm 1979, tôi từng ở đây khi mới sang Mỹ. Nhưng sau đó cuộc sống biến chuyển, tôi có sang thành phố Houston (bang Texas) thì thấy yên bình quá.

Nhưng tôi nghĩ khi đã có tên tuổi rồi thì mình ở chỗ nào cũng vậy thôi. Dù di chuyển khá cực nhưng mỗi khi về nhà tôi thấy tâm mình tĩnh lại. Còn ở bang California thì tiệc tùng quá, tôi thấy không thích.

Sau khi đi hát, tôi về nhà và trở về thế giới của mình. Trên sân khấu hay trong công việc, mọi thứ động nhiều quá. Tôi giờ đã già, các con đã thành tài hết rồi. Tôi sống mỗi ngày, không phải chọn tương lai. Mà mỗi ngày, tôi nghĩ chữ chết nằm trên trán mình. Không hẳn là bi quan nhưng tôi hiểu được sinh lão bệnh tử là chuyện thường. Tôi sống tỉnh thức trong cuộc đời mình, cẩn thận trong từng suy nghĩ, sống chậm lại.

* Nhiều người tò mò về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu giữa chị và nghệ sĩ Ngọc Huyền. Ngày xưa, khi có con dâu là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi không quan trọng con dâu của mình là người nổi tiếng hay phải có tài. Quan trọng là con dâu của tôi có được hạnh hay không, là một người tốt hay không. Tiếng tăm hay sắc đẹp rồi cũng sẽ hết. Người con dâu phải có căn bản giáo dục về gia đình, sống biết trên biết dưới, có nghĩa có tình.

Nhiều khi nhìn con dâu, tôi thương con như một đồng nghiệp trong nghề. Tôi đọc được những vất vả mà con trải qua. Tôi vui vì có con dâu là người trong nghề. Tôi vui hơn vì cô bé này có cái tâm, có hiếu và chết sống với nghề. Vì lẽ đó mà hai mẹ con rất hợp nhau.

* Với tính cách khá quyết liệt như vậy, hai mẹ con liệu có “lấn át” nhau không?

- Không, mặc dù dâu con nhưng tôi rất tôn trọng nghề nghiệp. Tôi có khiếu về văn chương cho nên con dâu nhiều lần hỏi thăm ý kiến. Nhiều khi con gặp những bất trắc, tôi cũng khuyên nên xem đó là kinh nghiệm, đừng giận hờn ai hết. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, có khi người hại mình lại là ân nhân của mình. Cứ giữ cho thân tâm của mình cứng rắn, bất chấp mọi biến chuyển.

* Cảm ơn danh ca Thanh Tuyền đã dành thời gian chia sẻ!