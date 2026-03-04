Đánh giá diện rộng quốc gia về chất lượng giáo dục với lớp 5 và lớp 9

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 15.4.2026 và thay thế Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 3.11.2011 quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Học sinh lớp 5 và lớp 9 sẽ được đánh giá diện rộng ở cấp quốc gia ẢNH: M.C

Theo đó, đánh giá diện rộng cấp quốc gia nhằm cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông, làm cơ sở đề xuất các chính sách, giải pháp đổi mới các hoạt động dạy và học đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ thành lập ban chỉ đạo để triển khai từng chương trình đánh giá diện rộng quốc gia.

Đánh giá diện rộng quốc gia được thực hiện theo mẫu ở phạm vi toàn quốc đối với lớp 5 và lớp 9, theo chu kỳ 5 năm.

Nội dung đánh giá bám sát yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với các lớp. Nội dung đánh giá được thiết kế thành các bài khảo sát tích hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng.

Công cụ khảo sát bao gồm: các bài khảo sát để đánh giá kết quả học tập học sinh thông qua hệ thông câu hỏi được xây dựng bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; các bộ phiếu hỏi để thu thập thông tin của các bên liên quan nhằm khảo sát, đánh giá về các nhân tố tác động đến việc dạy và học.

Theo quy định, việc khảo sát được thực hiện trên máy vi tính, trên giấy hoặc kết hợp trên giấy và trên máy vi tính.

Kết quả khảo sát được phân tích, xử lý dữ liệu; xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện báo cáo theo mục đích, yêu cầu của chương trình đánh giá diện rộng quốc gia; công bố kết quả và sử dụng kết quả đánh giá diện rộng quốc gia để cải thiện chất lượng giáo dục.