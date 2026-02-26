Hà Nội khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 và 12 toàn thành phố

Nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 11 và lớp 12 năm học 2025 - 2026.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 11 làm bài kiểm tra 2 môn ngữ văn và toán. Cấu trúc đề kiểm tra thực hiện theo quy định về cấu trúc, định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp THPT áp dụng từ năm 2025 của Bộ GD-ĐT.

Lịch khảo sát của khối 11 như sau:

Đối với học sinh lớp 12, các em làm bài kiểm tra ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn. Mỗi học sinh đăng ký chọn 2 môn khảo sát trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ định hướng công nghiệp, công nghệ định hướng nông nghiệp, tiếng Anh.

Lịch khảo sát của học sinh khối 12 như sau:

Với các môn ngoại ngữ, gồm: tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn, thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề kiểm tra cho giáo viên bộ môn.

Sở GD-ĐT Hà Nội nêu rõ, các nhà trường không thu bất kỳ khoản kinh phí nào của học sinh tham gia kỳ khảo sát này.

Kết quả khảo sát là căn cứ để sở GD-ĐT và các nhà trường rà soát, điều chỉnh biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT; không sử dụng điểm kiểm tra để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

Kết quả của kỳ khảo sát này dù không tính vào học bạ của học sinh nhưng được Sở GD-ĐT Hà Nội rất coi trọng, như một "phép thử" cho kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm.

Năm 2025, từ kết quả khảo sát, Sở GD-ĐT Hà Nội đưa ra nhiều cảnh báo và giải pháp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, tỷ lệ học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp khá cao khi gần 32.000 bài kiểm tra có điểm dưới 3,0 (gần 7%); số bài thi có điểm 0 - 1 là 4.228 bài (chiếm 0,91%)…

Cũng sau đợt khảo sát này, Sở GD-ĐT Hà Nội xác định những đối tượng học sinh cần được hỗ trợ nhiều để chuẩn bị thi tốt nghiệp và yêu cầu các nhà trường cần tập trung rà soát, phân loại trình độ học sinh để có phương án tổ chức ôn tập, bồi dưỡng hiệu quả.