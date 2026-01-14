U.23 UAE được xem là đối thủ giàu thể lực và kinh nghiệm tại sân chơi trẻ châu Á. Các đội bóng trẻ của UAE lâu nay thường sở hữu nền tảng thể hình tốt, khả năng tranh chấp mạnh và lối chơi thiên về sức mạnh, kỷ luật chiến thuật, đặc biệt trong những trận đấu có tính chất căng thẳng.

Việc thường xuyên góp mặt ở các vòng knock-out các giải trẻ châu lục giúp U.23 UAE tích lũy được không ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nhất là ở những trận đấu loại trực tiếp, nơi bản lĩnh và khả năng chịu áp lực đóng vai trò quyết định. Đây vì thế sẽ là thử thách không nhỏ với U.23 Việt Nam trong bối cảnh vòng tứ kết luôn mang tính chất “sống còn”, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút.

Đánh giá sức mạnh U.23 UAE - đối thủ của U.23 Việt Nam ở tứ kết

Về lối chơi, U.23 UAE có nhiều nét tương đồng với U.23 Ả Rập Xê Út. Các đội bóng Tây Á này thường thiên về kỹ thuật cá nhân, thích cầm bóng, đi bóng trực diện và phối hợp nhóm nhỏ ở trung lộ, thay vì triển khai bóng ra biên hay trông chờ vào các pha tạt cánh, đánh đầu.

Xét tương quan lực lượng, chất lượng con người của U.23 UAE nhìn chung không vượt trội so với U.23 Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa U.23 Việt Nam có thể dễ dàng áp đặt thế trận. Chiến thắng trước U.23 Ả Rập Xê Út ở vòng bảng đến từ lối chơi khoa học, kỷ luật và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, chứ không phải bằng cách dồn ép hay kiểm soát hoàn toàn đối thủ.