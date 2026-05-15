Danh mục điểm cộng xét tuyển Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2026

Hà Ánh
15/05/2026 15:06 GMT+7

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM vừa thông báo danh mục các thành tích nổi bật được xét điểm cộng trong tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026.

Thí sinh cần lưu ý những điều kiện được sử dụng để quy đổi thành điểm cộng trong xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2026

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM áp dụng một phương thức xét tuyển tổng hợp, cùng với phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường.

Điểm xét tuyển theo thang điểm 100, được tính theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + điểm cộng + Điểm ưu tiên

Theo công thức tính điểm xét tuyển đối với các thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp năm nay, ngoài thành phần điểm học lực và điểm ưu tiên, trường còn tính điểm cộng với những thành tích đặc biệt trong suốt 3 năm THPT của thí sinh. Do đó, thí sinh cần lưu ý những điều kiện được trường sử dụng để quy đổi thành điểm cộng trong xét tuyển ĐH chính quy năm 2026.

Quy tắc xét điểm cộng

Điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích đặc biệt với tổng điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển (tối đa 10 điểm đối với thang 100).

Trong đó, điểm thưởng (tối đa 10 điểm) dành cho các thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; Mỗi thí sinh chỉ được hưởng một mức điểm thưởng cao nhất.

Điểm xét thưởng (tối đa 5 điểm) dành cho thí sinh có thành tích học tập nổi bật (không thuộc diện xét điểm thưởng), năng khiếu văn-thể-mỹ và hoạt động xã hội. Ví dụ thí sinh có thành tích học tập nổi bật nhưng không thuộc diện xét điểm thưởng, được tính điểm xét thưởng tối đa 2 điểm; thí sinh có năng khiếu văn - thể - m tối đa 2 điểm; thí sinh có hoạt động xã hội tích cực (Ban cán sự, CLB, dự án cộng đồng,...) có điểm xét thưởng tối đa 1 điểm

Điểm khuyến khích (tối đa 5 điểm) dành cho các đối tượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh (tối đa 2 điểm); hoặc có chứng chỉ quốc tế khác như chứng chỉ tin học quốc tế (MOS, IC3, ICDL...) tối đa 2 điểm; chứng chỉ kỹ năng khác tối đa 1 điểm…

Danh mục thành phần các điểm cộng theo quy định Trường ĐH Bách khoa TP.HCM như sau:

Minh chứng xét điểm cộng

Theo quy định của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, minh chứng hợp lệ bao gồm: giấy chứng nhận, giấy khen, quyết định công nhận kết quả, chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực.

Minh chứng phải thể hiện rõ: họ và tên thí sinh, tên cuộc thi hoặc chứng chỉ, cấp tổ chức, thời gian đạt thành tích.

Thành tích phải được xác nhận trong thời gian học THPT. Minh chứng phải được khai báo đầy đủ và cập nhật trên cổng tuyển sinh của nhà trường theo thời gian quy định. Hội đồng tuyển sinh có quyền yêu cầu thí sinh bổ sung minh chứng khi cần thiết.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã thông báo nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển với chương trình chuyển tiếp quốc tế và chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế năm 2026. Thông tin chi tiết về thời gian và quy trình khai báo minh chứng thành tích với phương thức xét tuyển tổng hợp sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhân đôi điểm toán trong tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thực hiện nhân đôi điểm môn toán trong kết quả bài thi đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT và học bạ THPT khi xét tuyển tổng hợp. Đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào của trường này.

