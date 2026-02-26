Trường ĐH Bách khoa TP.HCM nhân đôi điểm toán trong tuyển sinh năm 2026

Phòng thí nghiệm vi mạch và hệ thống cao tần tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ảnh: ngọc dương

Hôm nay (26.2), Trường ĐH Bách khoa TP.HCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới cần lưu ý. Theo đó, trường giữ ổn định các nguyên tắc tuyển sinh, tiếp tục triển khai nhất quán 2 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm 2026, chiếm 1- 5% tổng chỉ tiêu.

Phương thức 2: Xét tuyển tổng hợp, là phương thức chủ đạo, chiếm 95-99% tổng chỉ tiêu, được áp dụng đồng bộ cho 8 đối tượng xét tuyển.

Công thức xét tuyển tổng hợp chung

Phương thức xét tuyển tổng hợp đánh giá thí sinh theo thang điểm 100 dựa trên các thành phần [Điểm học lực], [Điểm cộng] và [Điểm ưu tiên]. Công thức cụ thể như sau:

[Điểm xét tuyển] = [Điểm học lực] + [Điểm cộng] + [Điểm ưu tiên]

Trong đó:

[Điểm học lực] = [Điểm năng lực] x 70% + [Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] x 20% + [Điểm học THPT quy đổi] x 10%.

[Điểm năng lực] là điểm thi đánh giá năng lực với thành phần toán x 2, thang điểm 1.500, quy đổi về thang điểm 100. Các đối tượng thí sinh không dự thi đánh giá năng lực; thí sinh có tuyển sinh quốc tế (như SAT, ACT, IB, A-Level…); thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; thí sinh đăng ký các chương trình chuyển tiếp quốc tế hay chương trình cử nhân kỹ thuật quốc tế với ĐH UTS – Úc sẽ được quy đổi điểm từ các thành phần này về [Điểm năng lực], bảo đảm quyền lợi của tất cả các thí sinh dự tuyển.

[Điểm cộng]: gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích đối với thí sinh có thành tích đặc biệt (tối đa 10 điểm theo thang 100).

[Điểm ưu tiên]: các điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT với tối đa 9,17 điểm theo thang 100.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 ảnh: nhật thịnh

Công thức xét tuyển theo từng đối tượng thí sinh

Đáng chú ý, công thức xét tuyển cụ thể theo 4 nhóm đối tượng dự tuyển đối với các chương trình: tiêu chuẩn, dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến, định hướng Nhật Bản gồm:

Đối tượng 1.2: Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

[Điểm năng lực] = [Điểm đánh giá năng lực có hệ số toán × 2]/15 (thang điểm 1.500 quy đổi sang thang điểm 100)

[Điểm TNTHPT quy đổi ] = [Tổng điểm thi 3 môn TNTHPT trong tổ hợp, toán x 2]/4 × 10

[Điểm học THPT quy đổi ] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp, toán x 2] × 10

Đối tượng 2.2: Thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026

[Điểm năng lực] = [Điểm TNTHPT quy đổi ] × 0.75

[Điểm TNTHPT quy đổi ] = [Tổng điểm thi 3 môn TNTHPT trong tổ hợp, toán x 2]/4 × 10

[Điểm học THPT quy đổi ] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp, toán x 2] × 10

Đối tượng 2.3: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài

[Điểm năng lực] = [Điểm học THPT quy đổi ]

[Điểm TNTHPT quy đổi ]:

Thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế: quy đổi điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế về thang điểm 100. Thí sinh không có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế: [Điểm TNTHPT quy đổi ] = [Điểm học THPT quy đổi ]

[Điểm học THPT quy đổi ] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp, toán x 2] × 10

Đối tượng 2.4: Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT Việt Nam, dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế

[Điểm năng lực] = [Điểm chứng chỉ tuyển sinh quốc tế quy đổi]

[Điểm TNTHPT quy đổi ] = [Tổng điểm thi 3 môn TNTHPT trong tổ hợp, toán x 2]/4 × 10

[Điểm học THPT quy đổi ] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp, toán x 2] × 10

Ngoài ra, trường còn công bố công thức xét tuyển riêng cho nhóm thí sinh dự tuyển vào chương trình chuyển tiếp quốc tế, chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế.

Những điểm mới quan trọng trong tuyển sinh năm 2026

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM khẳng định phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 không thay đổi về nguyên tắc nhưng có một số điều chỉnh mới phù hợp với quy chế chung của Bộ GD-ĐT và theo lộ trình cải tiến công tác tuyển sinh của nhà trường.

Cụ thể, điểm của môn toán trong tất cả các thành phần dùng để tính [Điểm học lực] được nhân đôi. Năm 2025, điểm môn toán lần đầu tiên được nhân đôi trong thành phần điểm thi đánh giá năng lực. Sang năm 2026, việc nhân đôi được mở rộng cho hai thành phần còn lại là điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT. Đây là bước tiếp nối trong lộ trình lấy môn toán làm trọng tâm đánh giá đầu vào.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, trường hợp thí sinh có thay đổi tổ hợp môn xét tuyển trong các năm lớp 10, 11, 12, khi tính điểm xét tuyển trường sẽ sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế, với điều kiện môn học này phải nằm trong tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic ≥ 6.0/ TOEFL iBT ≥ 60/ TOEIC Nghe - Đọc ≥ 570 & Nói - Viết ≥ 310, PTE ≥ 47 sẽ được quy đổi sang điểm tương ứng của môn tiếng Anh trong điểm thi tốt nghiệp THPT đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh. Trường cũng điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT năm 2026. Bảng quy đổi ngoại ngữ quốc tế gồm 5 cấp độ chứng chỉ tương ứng với 5 mức điểm quy đổi cho môn tiếng Anh đối với các tổ hợp xét tuyển có dùng môn tiếng Anh trong thành phần điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, trong phương thức tuyển sinh 2026, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM còn điều chỉnh thang quy đổi điểm từ chứng chỉ tuyển sinh quốc tế như SAT theo hướng chặt chẽ và tương quan với thang đánh giá của các đối tượng xét tuyển khác.