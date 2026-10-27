Đánh người, khóa cửa nhà để đòi tiền cọc đất: Khởi tố thêm 2 phụ nữ

Ngày 27.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Vân (55 tuổi) và Ngô Thị Hồng Vân (47 tuổi, cùng trú phường Liên Chiểu) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Hồng Vân (thứ hai, từ trái qua) và Ngô Thị Vân để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản"

ẢNH: CTV

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại phường Liên Chiểu.

Trước đó, ngày 11.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Dũng và Phan Lê Ngọc Quý về cùng tội danh, quy định tại khoản 3 điều 170 bộ luật Hình sự.

Bị can Phan Lê Ngọc Quý bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam vào ngày 11.7 ẢNH: CTV

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất giữa ông L.P.T (trú phường Liên Chiểu) với bà Ngô Thị Vân và bà Ngô Thị Hồng Vân.

Ngày 27.1.2026, các bên ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất với giá 2,45 tỉ đồng, số tiền đặt cọc 250 triệu đồng, thời hạn thực hiện việc chuyển nhượng đến ngày 16.3.2026.

Đến thời hạn, bà Vân và bà Hồng Vân không tiếp tục nhận chuyển nhượng nhà, đất với lý do thửa đất thuộc diện quy hoạch, đồng thời yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc. Do không thống nhất được phương án xử lý tiền đặt cọc đất, 2 bên phát sinh mâu thuẫn.

Sau đó, bà Vân và bà Hồng Vân gặp Dũng, Quý để bàn bạc việc đến nhà ông T. gây sức ép, yêu cầu trả lại tiền. Ngày 4 và 5.4, cả 4 người đến nhà ông T. yêu cầu hoàn trả tiền.

Tại đây, theo điều tra, Quý chửi bới, đe dọa, gây áp lực với ông T.; Dũng dùng tay đánh vào mặt ông T. khiến nạn nhân chảy máu mũi. Trong khi Dũng và Quý uy hiếp ông T., bà Vân và bà Hồng Vân đi mua ổ khóa mang về khóa cửa nhà, không cho ông T. tự do ra vào.

Sau đó, bà Hồng Vân tiếp tục nhắn tin yêu cầu ông T. chuyển tiền. Do lo sợ trước những hành vi trên, ông T. đã chuyển 2 triệu đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của bà Hồng Vân.

Tuy nhiên, các bị can vẫn tiếp tục gọi điện, nhắn tin gây sức ép, yêu cầu ông T. hoàn trả tiền đặt cọc.

Bị can Nguyễn Hữu Dũng được xác định dùng tay đánh vào mặt ông T. ẢNH: CTV

Ngày 26.10, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vân và bà Hồng Vân để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.