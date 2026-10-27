Khởi tố người bắn đạn cao su lên trần nhà sau khi cãi nhau với vợ ở Đà Nẵng

Ngày 27.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ (31 tuổi, trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can Trương Phước Vĩnh Lễ để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng" ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng 18.10, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về vụ việc gây rối trật tự công cộng, có người sử dụng vật giống súng, Công an phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế và bắt giữ người đàn ông để xác minh, xử lý.

Qua xác minh, công an xác định Trương Phước Vĩnh Lễ có liên quan đến vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, sau khi cãi nhau với vợ vào sáng cùng ngày (18.10), Lễ đã sử dụng một khẩu súng bắn đạn cao su, lên đạn rồi bắn một phát lên trần nhà. Sau đó, người này cất giấu khẩu súng trong phòng vệ sinh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng bằng kim loại cùng 6 viên đạn.

Khẩu súng bắn đạn cao su cùng 6 viên đạn được lực lượng công an thu giữ tại hiện trường ẢNH: CTV

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Phước Vĩnh Lễ về tội "gây rối trật tự công cộng".

Hiện Công an phường An Khê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.