Đánh người vì mâu thuẫn nhỏ: Coi chừng đi tù

Vì đâu nên nỗi?

Chỉ trong tháng 5.2026, nhiều vụ hành hung xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ đã được Báo Thanh Niên đưa tin.

Có thể kể đến như chiều 9.5, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ N.C.T (28 tuổi, quê Lâm Đồng) liên quan đến vụ "Nghi ghen tuông, tài xế công nghệ chặn đường hành hung tình địch".

Liên quan đến vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó cho khách, ngày 11.5, Công an phường Rạch Dừa (TP.Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin khách hàng hung shipper trên địa bàn phường, gây xôn xao dư luận.

Ngày 16.5, Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, để làm rõ vụ 2 cô gái trẻ tố bị quấy rối, hành hung xảy ra trên phố Hoàng Cầu. Công an P.Đống Đa xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình di chuyển bằng thang máy tại một tòa nhà trên đường Hoàng Cầu.

PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, nguyên Giám đốc Trung tâm điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học), nói rằng những vụ hành hung bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ liên tiếp xảy ra thời gian gần đây cho thấy xu hướng giải quyết xung đột bằng bạo lực ngày càng đáng lo ngại trong đời sống xã hội. "Người hiện đại dễ nóng tính hơn, thiếu kiềm chế, nên nhiều người sẵn sàng "động tay động chân" thay vì lựa chọn cách đối thoại ôn hòa, lý trí", ông nói.

Có những vụ va chạm giao thông dù không gây thiệt hại, nhưng đôi lúc cũng gây ra những mâu thuẫn, xô xát không đáng có chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc và hành vi

PGS.TS Trịnh Hòa Bình nhận định thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có tác động mạnh mẽ của mạng xã hội cùng áp lực ngày càng lớn của cuộc sống hiện đại. "Áp lực đời sống mưu sinh, việc làm, đòi hỏi của đời sống tiêu dùng, sự so sánh…, và những áp lực đó chỉ chờ dịp để "bung ra". Nhiều người chọn những đối tác bằng hoặc nhỏ, yếu hơn mình để "bung" cảm xúc ấm ức", PGS-TS Trịnh Hòa Bình phân tích.

Theo ông, không ít người trẻ hiện sống trong trạng thái luôn cảm thấy thiếu thời gian, tâm lý vội vã, muốn xử lý mọi việc thật nhanh nên dễ dẫn đến phản ứng cực đoan khi xảy ra va chạm hay mâu thuẫn và phải trả giá đắt cho sự nóng vội này.

Mất bạn gái, đi tù vì mâu thuẫn nhỏ

Trao đổi với người viết, cán bộ một trại giam tại tỉnh Đắk Lắk, cho biết rất nhiều trường hợp bạn trẻ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống đã phải trả giá cho phút nóng nảy nhất thời bằng những năm tháng thanh xuân trong tù.

Anh vẫn còn nhớ như in câu chuyện của chàng trai 22 tuổi, đi chơi cùng bạn gái, trên đường trở về có xảy ra va chạm với người khác. Quá trình cự cãi, chàng trai bị đối phương dùng mũ cối đánh vào người. "Tức giận vì đi đúng còn bị đánh, lại đang có bạn gái kề cạnh, người này cầm dao đâm, không may trúng ngực nạn nhân. Cuối cùng phải thụ án 5 năm vì tội giết người", vị cán bộ trại giam nhớ lại.

Công an TP.HCM làm việc với N.C.T liên quan đến vụ clip nam thanh niên bị hành hung dã man trên đường nghi do ghen tuông

Vị cán bộ trại giam này cho biết do sinh ra trong gia đình gia giáo, chưa từng có tiền án tiền sự nên thời gian đầu vào trại giam, chàng trai không khỏi tự ti, mặc cảm. Nhờ cán bộ gặp gỡ động viên, sự hỗ trợ của các bạn đang thụ án đặc biệt gia đình thường xuyên thăm gặp, chàng trai 22 tuổi ấy đã đứng dậy, cố gắng cải tạo tốt để trở về.

"Ngày 30.4 năm ngoái, cậu ấy được ra tù trước hạn. Nhưng bạn gái đã có người mới. Cậu ấy cũng đã mất hơn 2 năm tuổi trẻ trong tù", vị cán bộ kể.

Gắn bó lâu năm với nghề, vị cán bộ này không khỏi ngậm ngùi khi nhắc tới những cuộc đời sau song sắt: "Tôi được biết cậu ấy cũng đã địa phương tạo điều kiện, học nghề làm lại cuộc đời. Có những sai lầm, bồng bột phải trả giá rất đắt, có người bố mẹ mất mà không thể về chịu tang. Trong cuộc sống mong các bạn trẻ học được chữ nhẫn: có nhẫn nhịn mới thành công được, nhẫn nhịn một chút mọi chuyện sẽ qua. Hãy nhẹ nhàng đón nhận mọi việc, học cách nói lời xin lỗi".

Chặn đầu xe, đánh người vì mâu thuẫn: Luật xử sao?

Luật sư Nguyễn Đức Phương (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nhấn mạnh: "ghen tuông", "mâu thuẫn trong tình cảm", hay đơn giản là "nhìn đểu" đều không phải lý do để bao biện cho việc dùng bạo lực. Hành vi chặn đầu xe, giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm khi tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

"Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào mức độ thương tích và tính chất hành vi để ra quyết định xử lý. Việc chặn xe đánh người giữa đường đông người có thể bị xem xét về tội gây rối trật tự công cộng với mức phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu có tình tiết nghiêm trọng như sử dụng hung khí, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, tái phạm nguy hiểm.

Nếu người bị đánh có thương tích, tổn hại sức khỏe, nguy hiểm hơn là chết người, người vi phạm có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với khung cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân khi gây thương tích nghiêm trọng cho nhiều người.

Trường hợp thương tích nhẹ, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt hành chính vì hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.
















