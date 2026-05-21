Nam đại úy công an quay lại giảng đường ở tuổi 32 vì điều bất ngờ

Đại úy công an từng chạy xe máy hơn 100 km đi học...

Sinh ra và lớn lên tại phía tây xứ Nghệ, nơi gió Lào hun rát mặt đất, đại úy Vinh và người trẻ nơi đây như những mầm cây vươn lên từ đá sỏi, vẫn bền bỉ nuôi hy vọng. Khi đi làm, anh càng hiểu rõ vai trò của ngoại ngữ. Nam đại úy không ngần ngại thừa nhận, anh đã từng 3 lần thất bại khi theo đuổi giấc mơ.

"Với tôi, tiếng Anh không chỉ là môn học mà còn là cánh cửa mở ra thế giới rộng lớn. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, tôi đã không thể theo đuổi việc học một cách bài bản như mong muốn. Ước mơ ấy tưởng chừng phải tạm gác lại, nhường chỗ cho những lo toan của cuộc sống mưu sinh", đại úy Nguyễn Văn Vinh chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Văn Vinh, công an phường Tân Hưng quay lại giảng đường ở tuổi 32 để học ngoại ngữ ẢNH: THANH ĐA

Giai đoạn khó khăn nhất là năm 2018, đại úy Vinh bắt đầu tự học tiếng Anh. Mỗi tối, khi xong công việc (lúc này anh đang là chàng công an trẻ của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; nay là xã Đại Đồng), anh vào bàn mở điện thoại và học. Cố gắng suốt 1 năm ròng rã nhưng không hiệu quả, anh không biết mình đúng hay sai, không ai sửa lỗi. Anh Vinh quyết định tìm đến trung tâm tiếng Anh cách nhà hơn 50 km để học.

Mỗi tuần, anh học 2 buổi. Cả đi và về, từ nhà ở thị trấn Dùng (xã Đại Đồng) đến trung tâm tiếng Anh (nằm trên đường Lê Nin, P.Hà Huy Tập, TP. Vinh cũ) là hơn 100 km.

"Đặc thù nghề nghiệp nên chặng đường đó với chúng tôi là bình thường. Xong công việc, từ 18 giờ tôi bắt đầu chạy xe máy xuống trung tâm, đi khoảng 1 tiếng thì tới nơi. Học tới 21 giờ 30, tôi chạy xe về. Khoảng 23 giờ thì về tới nhà, vợ tôi vẫn thức đợi cửa", anh cười và nắm chặt tay vợ đang ngồi bên cạnh.

Đại úy Nguyễn Văn Vinh của gần 10 năm trước, sau một ngày làm việc anh chạy xe máy gần 100 km đi học ngoại ngữ ẢNH: NVCC

Nhớ lại những ngày tháng ấy, Ngô Thị Ánh Tuyết (vợ anh Vinh) vẫn rơm rớm nước mắt thương chồng. Đã có lúc, cô lo lắng đến mức không muốn để chồng theo học nữa.

"Nhưng rồi chồng nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Ngày xưa, chồng rất muốn học tiếng Anh nhưng nhà nghèo không có tiền. Giờ chồng có điều kiện rồi, vợ cho chồng học nhé". Tôi hiểu rằng đó không chỉ là việc học mà còn là ước mơ bị bỏ dở từ thời trẻ của anh. Tôi muốn mình là người đồng hành, chứ không phải rào cản", Ánh Tuyết nói.

Nhìn bạn đời dù công việc bận rộn nhưng vẫn giữ lửa đam mê, tranh thủ học ngoại ngữ mọi lúc mọi nơi, Tuyết cố gắng trở thành hậu phương vững chắc nhất. Cô lo cho con, chăm từng bữa cơm, vun vén mái nhà để Vinh yên tâm theo đuổi giấc mơ.

Chị Ánh Tuyết luôn đồng hành cùng chồng trên mọi chặng đường, ủng hộ hết mình để anh có thể thực hiện được ước mơ học ngoại ngữ còn dang dở ẢNH: THANH ĐA

...đến quay lại giảng đường ở tuổi 32

Tháng 6.2025, anh Vinh vào TP.HCM nhận nhiệm vụ. Anh nói khu vực anh ở có hơn 10.000 người nước ngoài, khoảng 40 quốc tịch. Đi bộ quanh khu vực, anh đã nghe đủ ngôn ngữ và tiếng Anh là phổ biến nhất.

"Có lần khi người Úc nhìn tôi và hỏi bằng tiếng Anh với ý nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi đã lúng túng trong câu trả lời của mình. Cảm xúc ấy rất khó tả. Tôi hụt hẫng. Tôi thấy mình mất cơ hội, mất sự tự tin, mất khả năng kết nối với thế giới xung quanh", anh nhớ lại.

Vài tháng sau khi ổn định chỗ ở, tìm trường học cho con, anh Vinh xin đơn vị đi học ngoại ngữ và được phê duyệt. Giữa tháng 12.2025, nam đại úy Công an phường Tân Hưng chính thức trở lại giảng đường, là sinh viên chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Theo chương trình học, anh sẽ học 6 kỳ, trong 2 năm, học online mỗi tối.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng công an xã Hạnh Lâm (Nghệ An) không giấu được sự cảm phục, mến mộ khi hay tin người em, người đồng đội cũ quay lại giảng đường ở tuổi 32 để học ngoại ngữ.

"Điều đó cần nghị lực và quyết tâm rất lớn. Chúng tôi làm việc cùng nhau trong khoảng 5 năm ở Công an huyện Thanh Chương, trong đó có 3 năm làm việc ở bộ phận 1 cửa. Vinh hiền lành, chỉn chu, trách nhiệm và cẩn thận", Trưởng công an xã Hạnh Lâm chia sẻ.

Đại úy Vinh phát biểu trong lễ khai giảng chương trình đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ẢNH: NVCC

Nơi ở, môi trường công việc tiếp xúc hằng ngày với người ngoại quốc giúp đại úy Vinh tự tin hơn trong giao tiếp, học tập. "Ngoại ngữ giúp tôi giao tiếp, hiểu văn hóa của họ để lắng nghe, trao đổi khi họ cần giúp đỡ, trong những trường hợp khẩn cấp không thuê phiên dịch", anh nói.

Vinh và những người bạn ngoại quốc trò chuyện với nhau hằng ngày, họ giúp anh sửa lỗi sai trong giao tiếp, ngữ pháp. Anh hỗ trợ họ về chỗ lưu trú an toàn, thủ tục tạm trú…

6 tháng học đã qua, với đại úy Nguyễn Văn Vinh là một hành trình nhiều kỷ niệm. Anh cho biết những lúc nản lòng nhất, anh lại mở video Bác Hồ học ngoại ngữ xem để nhắc nhở mình: "Tôi tìm hiểu và biết Bác còn tranh thủ viết từ vựng lên tay của mình, tranh thủ vừa làm vừa học. Mỗi tối, Bác rửa tay rồi lại viết những từ vựng mới vào thay thế… Tôi tự hào là người con xứ Nghệ, quê hương Bác Hồ".

Thượng úy Trần Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Công an phường Tân Hưng, nói dù bận rộn với việc học văn bằng 2 ngôn ngữ Anh nhưng đại úy Vinh luôn nhiệt tình, năng nổ, tham gia đầy đủ các hoạt động Đoàn. "Anh Vinh cũng đang học thêm tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc, chương trình do Đoàn Công an phường liên hệ với các trường tổ chức để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ công an. Nhiều đơn vị trên địa bàn phường đã tạo điều kiện hỗ trợ dạy học miễn phí giúp anh em học cơ bản để giao tiếp khi làm việc với đối tượng người nước ngoài", thượng úy Trần Tuấn Anh nói.

Là bạn cùng lớp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, Nguyễn Thị Kiều Hạnh (28 tuổi), cho biết lớp học của cô khá đông tầm 50 người, bạn học là các anh chị ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Ban đầu cô không biết anh bạn cùng lớp là Công an phường Tân Hưng cho đến khi trao đổi học tập, rồi tình cờ đọc được bài báo đưa thông tin và hình ảnh về việc anh Vinh và đồng đội hỗ trợ du khách nước ngoài tìm lại tài sản.

"Tôi ấn tượng vì anh Vinh hòa đồng. Bình thường anh cũng có trò chuyện với mọi người trong lớp, lâu lâu khuấy động không khí nên khá vui vẻ. Đợt thi học kỳ vừa rồi, anh cũng chủ động hỏi han, nói chuyện với nhiều bạn hơn nên mọi người cũng biết anh nhiều hơn", Kiều Hạnh chia sẻ.