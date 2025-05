Dành những gì tốt nhất cho trẻ em

Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học tới (tháng 9.2025). Bên cạnh đó là chính sách phổ cập giáo dục mầm non trẻ em mẫu giáo 3 - 5 tuổi, miễn phí bữa trưa cho học sinh, bắt đầu ở các xã biên giới sau đó sẽ tính toán nhân rộng trên cả nước…

Ngay sau quyết định của Bộ Chính trị, Chính phủ xây dựng những nghị quyết liên quan trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV đang diễn ra. Những nghị quyết nhận được sự đồng thuận cao bởi tính nhân văn và chạm đến những vấn đề căn cốt trong phát triển giáo dục.

Lâu nay, quy định giáo dục phổ cập là mầm non 5 tuổi, tiểu học và THCS; nhưng việc miễn học phí mới thực hiện ở cấp tiểu học. Việc miễn học phí ở cấp THCS được đưa ra bàn thảo nhiều lần nhưng chưa thể thực hiện. Nay với quyết tâm của Bộ Chính trị, sự đồng thuận cao của Quốc hội, từ năm học tới phụ huynh có con đi học ở tất cả các cấp học, mọi vùng miền sẽ không còn nỗi lo học phí.

Điều này đồng nghĩa với việc thầy cô ở những nơi khó khăn sẽ bớt nỗi lo học trò bỏ học; không phải vận động trẻ đi học, duy trì sĩ số mỗi ngày, thầy cô chuyên tâm hơn cho mỗi bài dạy. Chính sách miễn học phí vì thế tác động sâu đến chất lượng giáo dục và người thụ hưởng không ai khác chính là mỗi đứa trẻ.

Đặc biệt là với mầm non, cấp học lâu nay vẫn được chính Bộ GD-ĐT đánh giá có "những cái nhất đáng buồn": thiếu trường lớp nhiều nhất, trường học tạm bợ nhiều nhất, giáo viên thiếu nhiều nhất và cũng bỏ việc nhiều nhất… Báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ

GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết hằng năm có 5,1 triệu trẻ mầm non được đi học tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ đạt 93,6%. Tuy nhiên, giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt còn gần 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa ra lớp, chủ yếu là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Chính vì thế, miễn học phí từ mầm non đến THPT, phổ cập giáo dục cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi không chỉ là bớt đi một khoản đóng góp cho mỗi gia đình, mở rộng thêm vài năm đi học, mà là mở ra cánh cửa công bằng sớm nhất cho mỗi đứa trẻ, ở mọi vùng miền, hoàn cảnh.

Hiển nhiên, đầu tư cho giáo dục - và trực tiếp là học sinh - chính là đầu tư cho trụ cột phát triển quốc gia, yếu tố then chốt trong phát triển con người và là động lực chuyển hóa xã hội. Đây vừa là vấn đề thuộc về khoa học, vừa thuộc về nhận thức, tình cảm lương tri: dành những gì tốt nhất cho trẻ em.