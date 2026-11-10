Danh sách 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhận Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026

Theo ban tổ chức, các nhà khoa học trẻ được vinh danh đều có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, sở hữu nhiều bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí quốc tế uy tín, được giới chuyên môn đánh giá cao và có chỉ số trích dẫn lớn.

Nhiều cá nhân còn đoạt huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học, công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Trong 10 cá nhân được vinh danh, các lĩnh vực công nghệ số; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng mỗi lĩnh vực có 2 cá nhân được trao giải.



Lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ hàng không và vũ trụ mỗi lĩnh vực có một cá nhân.

10 nhà khoa học đoạt Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026 ẢNH: BTC

Danh sách 10 cá nhân đạt giải thưởng

1. Ths Vũ Thị Hạnh (sinh năm 1992), Trưởng phòng Công nghệ, Kỹ thuật - Lab, Học viện Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, lĩnh vực công nghệ số.

2. TS Hy Trường Sơn (sinh năm 1993), Trợ lý giáo sư Đại học Alabama, Birmingham, Mỹ, lĩnh vực công nghệ số.

3. TS Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1992), giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa.

4. TS Thái Mai Thành (sinh năm 1993), giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Trường đại học VinUni, lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa.

5. TS Lương Xuân Huy (sinh năm 1991), giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, lĩnh vực công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng.

6. TS Lê Hữu Thọ (sinh năm 1991), giảng viên Khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, lĩnh vực công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng.

7. PGS - TS Đinh Viết Cường (sinh năm 1991), giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường đại học Xây dựng Hà Nội, lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

8. TS Cao Lê Anh Kiệt (sinh năm 1992), Trợ lý giáo sư Chương trình Kỹ thuật hóa học, Trường cao học Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến, Đại học Hiroshima, Nhật Bản, lĩnh vực công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến.

9. TS Dương Ngọc Thanh (sinh năm 1992), giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa, lĩnh vực công nghệ chip bán dẫn.

10. TS Nguyễn Đông Nhật (sinh năm 1991), chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu khoa học ứng dụng Hà Lan, lĩnh vực công nghệ hàng không và vũ trụ.

Mỗi cá nhân đoạt giải được nhận bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, cúp Quả cầu vàng, giấy chứng nhận đạt giải thưởng và phần thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng.

Lễ trao giải thưởng năm 2026 dự kiến được tổ chức ngày 17.11.2026, tại Hà Nội.