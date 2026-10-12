Công bố 17 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Quả cầu vàng 2026

Ngày 12.10, Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ (T.Ư Đoàn) công bố danh sách 17 ứng viên tiêu biểu được lựa chọn vào Top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026 để xét chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất nhận giải thưởng.

Nhiều nhà khoa học trẻ làm việc tại các cơ sở nghiên cứu quốc tế

Trong danh sách 17 ứng viên, lĩnh vực công nghệ số có 2 người là Vũ Thị Hạnh, Trưởng phòng Công nghệ, Kỹ thuật - lab của Học viện Viettel (Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội) và Hy Trường Sơn, Trợ lý giáo sư tại Đại học Alabama at Birmingham (Mỹ).

Lĩnh vực công nghệ mạng di động thế hệ sau, an ninh mạng và lượng tử có ứng viên Nguyễn Ngọc Phiên, Giám đốc Trung tâm Tin học, Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ở lĩnh vực công nghệ robot và tự động hóa, 3 ứng viên được lựa chọn gồm: Nguyễn Thị Vân Anh và Nguyễn Đức Thuận (giảng viên Khoa Tự động hóa, Trường Điện - Điện tử, ĐH Bách khoa Hà Nội); Thái Mai Thành (giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Trường ĐH VinUni).

Lĩnh vực công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng có 3 ứng viên: Lương Xuân Huy (giảng viên Khoa Kỹ thuật hóa học, Trường Hóa và Khoa học sự sống, ĐH Bách khoa Hà Nội); Trần Diệu Linh (nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ, Viện Công nghệ tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam); Lê Hữu Thọ (giảng viên Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM).

17 ứng viên được đề cử Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2026 ẢNH: BTC

Ở lĩnh vực công nghệ môi trường và phát triển bền vững, các ứng viên gồm Đinh Viết Cường, (giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội), Nguyễn Hữu Đức Tôn (nghiên cứu viên Khoa Sư phạm sinh học, Trường Sư phạm, ĐH Cần Thơ), Tôn Nữ Quỳnh Trang (giảng viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM).

Các lĩnh vực còn lại mỗi lĩnh vực có 1 ứng viên, gồm Cao Lê Anh Kiệt (trợ lý giáo sư Khoa Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Trường ĐH Hiroshima Nhật Bản), thuộc lĩnh vực công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; Dương Ngọc Thanh, giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Kỹ thuật Phenikaa, ĐH Phenikaa), thuộc lĩnh vực công nghệ chip bán dẫn.

Trong lĩnh vực công nghệ hàng không và vũ trụ có các ứng viên Nguyễn Đông Nhật (chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học ứng dụng Hà Lan) và Nguyễn Văn Thương (giảng viên Viện Công nghệ hàng không vũ trụ, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ứng viên Trần Lê Hưng, giảng viên ĐH Gustave Eiffel (Pháp), được lựa chọn ở lĩnh vực công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Mở rộng lên 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược

Theo ban tổ chức, năm 2026 đánh dấu bước đổi mới quan trọng của Giải thưởng Quả cầu vàng khi lần đầu triển khai theo quy chế mới, mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, bám sát định hướng phát triển các công nghệ chiến lược quốc gia và cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

10 lĩnh vực gồm: công nghệ số; công nghệ mạng di động thế hệ sau, an ninh mạng và lượng tử; công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng; công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến; công nghệ chip bán dẫn; công nghệ môi trường và phát triển bền vững; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Theo ban tổ chức, kỳ xét chọn năm nay tiếp nhận 77 hồ sơ đăng ký từ 51 cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, trong đó có 71 hồ sơ hợp lệ. Đáng chú ý, 4 lĩnh vực lần đầu được đưa vào cơ cấu xét chọn gồm công nghệ chip bán dẫn; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không và vũ trụ; công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị đã thu hút 11 hồ sơ hợp lệ.

Quy chế mới cũng bổ sung cơ chế lựa chọn Top 20 ứng viên tiêu biểu, hoàn thiện các tiêu chí đánh giá, tăng cường yêu cầu về liêm chính khoa học và phòng ngừa xung đột lợi ích. Các hồ sơ được xem xét không chỉ dựa trên thành tích công bố khoa học, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích mà còn ở khả năng ứng dụng sản phẩm, năng lực dẫn dắt nhóm nghiên cứu và tiềm năng đóng góp cho cộng đồng.

Sau thời gian công bố công khai 17 ứng viên, Hội đồng Giải thưởng dự kiến họp phiên thứ hai vào cuối tháng 10.2026 để tiếp tục đánh giá, lựa chọn 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất, đề cử Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2026.